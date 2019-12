Drie sapcentrifuges

Wat is het?

Een sapcentrifuge is een leuk ding, maar het is zo'n gedoe om alle groenten en fruit eerst in kleine stukjes te moeten snijden voor ze in de nauwe vulschachtjes kunnen. Bosch, Moulinex en Philips hebben nu elk een sapcentrifuge waar met gemak in één keer een hele appel in past.

Bij alledrie de apparaten staat in de gebruiksaanwijzing:

groente en fruit met een eetbare schil kunnen met schil en al in het apparaat;

groente en fruit met een niet-eetbare schil (meloen, ananas, sinaasappel) moeten eerst worden geschild;

bij steenvruchten moet eerst de pit verwijderd worden en bij druiven e.d. de stelen;

alle groenten en fruit die niet geschild worden, moeten grondig gewassen worden;

het apparaat is ook geschikt voor bladgroenten, zoals spinazie;

het apparaat is niet geschikt voor groenten en vruchten met weinig sap, zoals avocado, banaan, aubergine, vijgen etc; en niet voor zeer harde en vezelrijke vruchten/groenten zoals suikerriet. Gember mag wel in alle apparaten.

Welke van de 3 sapcentrifuges krijgt het meeste sap uit de verschillende soorten fruit en groente die we door de juicers jasten? En welke is het makkelijkst schoon te maken?

De test

Met elk van de sapcentrifuges deden we 5 proeven, met verschillende groenten en fruit. De groenten en fruit kwamen uit dezelfde verpakking. Als we meerdere verpakkingen hadden, werd de inhoud bij elkaar gegooid, gehusseld en vervolgens verdeeld over de 3 apparaten.

De sinaasappel en ananas werden van tevoren geschild, de overige producten werden alleen gewassen. Bij de druiven werden de grote stelen verwijderd en bij de nectarine de pit. Bij de aardbeien zijn de kroontjes NIET verwijderd.

We wogen het fruit en de groenten vlak voordat ze in het apparaat gingen, en wogen na het juicen het sap wat eruit gekomen was.

De 5 proevem

Proef 1: appels (granny smith en jonagold), rode en groene pitloze druiven.

Proef 2: kiwi, blauwe bessen, ananas.

Proef 3: wortel, selderij, komkommer, gember, sinaasappel.

Proef 4: aardbeien, blauwe bessen.

Proef 5: ananas, sinaasappel, heel klein beetje nectarine.

Lees de reviews van de Philips, de Moulinex en de Bosch.

Philips Avance Collection HR1869: review

Prijs: vanaf €120.

Vermogen: 700 W.

Diameter vulschacht: 8 cm.

Inhoud opvangkan: 1,5 liter.

Afmetingen: (hxbxd) 30,2 x 51,5 x 37,6 cm.

Deze juicer zit heel anders in elkaar dan de Bosch en Moulinex: de zeef zit ten opzichte van de andere apparaten ondersteboven in het apparaat. De donutvormige opvangbak zit direct onder de zeef, in plaats van erachter. Door deze opbouw blijft de pulp onder de zeef, en spat alleen sap tegen de deksel aan. De deksel is daardoor veel makkelijker schoon te maken.

Pluspunten

Het apparaat is gemakkelijk in elkaar te zetten.

Het fruit en de groenten gaan makkelijk door het apparaat.

De deksel wordt veel minder vies aan de binnenkant.

Schoonmaken is makkelijker dan bij de 2 andere apparaten.

De zeef is makkelijker te verwijderen dan bij de Bosch en Moulinex, en ietsje makkelijker schoon te maken. Maar je moet wel goed boenen met een afwasborstel.

Minpunten

De klem waarmee de bovenste unit aan de motorunit wordt vastgezet zit aan de achterkant: onhandige positie. Hij werkt vrij lomp: het hele apparaat beweegt als je hem open of dicht doet.

Volgens Philips haalt de Avance HR1869 10% meer sap uit groenten en fruit dan andere apparaten. Dat klopt maar ten dele.

Het apparaat zit niet vast met zuignappen. Daardoor loopt het soms weg tijdens het juicen.

Conclusie

Een sapcentrifuge klinkt mooi, maar het is een arbeidsintensief apparaat, en de o zo belangrijke vezels van groente en fruit blijven in de vorm van pulp achter in het apparaat. Als je kijkt wat er aan groente en fruit in gaat en aan sap uitkomt, is de opbrengst gemiddeld wel wat karig. Maar als je nu verzot bent op versgeperste groente- en fruitdrankjes zonder toevoegingen, dan is de Philips Avance wegens zijn schoonmaakgemak en brede schacht de beste keus van de drie.



Moulinex JU650 XXL: review

Prijs: vanaf €100.

Vermogen: 1000 W.

Diameter vulschacht: 8,5 cm.

Inhoud opvangkan: 1,25 liter.



Pluspunten

Grootste vulschacht van alledrie.

De verwijderbare onderdelen zijn, op de deksel en de zeef na, gemakkelijk schoon te spoelen onder de kraan.

Minpunten

De klem die het bovenste gedeelte aan de motorunit vastzet werkt nogal lomp - het voelt of je hem forceert.

De pulpopvangbak is lastig te installeren.

Wortelen gaan niet soepel door het apparaat: heel stoterig.

Bij grote stukken, zoals hele appels, zit het grote uitsteekseltje in de vulschacht in de weg. Dat doet echt af aan het gemak van de XXL-vulschacht.

De stamper is af en toe wat lastig uit de schacht te krijgen: het is niet altijd duidelijk waar de rand van de schacht zit en waar de stamper begint.

Na het juicen zit de binnenkant van de deksel vol met groente- en fruitresten. Met alleen kloppen en schudden gaat dat er niet af. Er zitten een aantal lastige hoekjes aan de binnenkant waar fruitpulp ophoopt wat erg lastig te verwijderen is, zelfs onder een lopende kraan.

De zeef is moeilijk te verwijderen, en nog lastiger schoon te krijgen. Doordat dit zo moeilijk ging, sneden we ons aan een scherp uitsteekseltje van de rasp. Een afwasborstel werkt stukken beter dan het meegeleverde borsteltje. In de vaatwasser wordt de zeef niet goed schoon.

Al met al werkt deze juicer net iets minder prettig dan de Bosch.

Bosch MES20A0: review

Prijs: vanaf €80.

Vermogen: 700 W.

Afmetingen: (hxbxd) 31 x 31,2 x 18 cm.

Diameter vulschacht: 7,5 cm.

Inhoud opvangkan: 1,25 liter.

De opvangkan, de zeef en het binnenwerk van de Bosch MES 20A0 lijken heel erg op die van de Moulinex. De 'schuimscheider' in de kan houdt inderdaad het schuim tegen, maar het zorgt er ook voor dat je het laatste gedeelte van het sap niet fijn uit de kan kunt schenken. Ook bij het afwassen zit het in de weg. Wij vonden het prettiger zonder het schotje.

Pluspunten

Het apparaat zit logisch in elkaar.

De klemmen waarmee de bovenste unit aan de rest van het apparaat wordt vastgezet, zijn robuust en prettig, maar je moet wel voldoende ruimte aan de zijkant overhouden voor het vastzetten en loshalen ervan.

Het fruit en de groenten gaan makkelijk door het apparaat. Eén Jonagoldappel was te groot voor de schacht. Die paste wel in de Philips en de Moulinex.

De verwijderbare onderdelen zijn, op de deksel en de zeef na, gemakkelijk schoon te spoelen onder de kraan.

Het weer in elkaar zetten van het apparaat gaat makkelijk, op het plaatsen van de pulpbak na.

Minpunten