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BoschMUM5XW20

In de uitvoering
  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  4 l
  • Vermogen:  1000 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch MUM5XW20 is een wit en champagnekleurige keukenmachine met een rvs mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 4 liter. Deze keukenmachine weegt 5 kg. Het snoer is met 107 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat met een bereik van -990 g tot 5000 g met stapgroottes van 5 g. Het scherm toont gewicht en timer. Komt met een ballongarde. Heeft een omkeerbare snijschijf (dik en dun) en een omkeerbare snij- en raspschijf (medium). Heeft een flexibele klopper. Met een spatscherm. Overige accessoires: duwer voor 'veggie-love' kan gebruikt worden als maatbeker tot 225 ml. De snijschijven kun je opbergen in de meegeleverde opbergtas. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is te koop in meerdere varianten.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
4 l
Vermogen
1000 watt
Afmetingen (hxbxd)
28x32x34 cm
EAN (artikelnummer)
4242005185207

Prijzen