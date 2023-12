BraunPureEase foodprocessor FP 3132 BK

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Braun PureEase foodprocessor FP 3132 BK is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,3 kg. Het snoer is erg kort, slechts 88 cm. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het snoer kun je naar binnen duwen. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Heeft een omkeerbare snij- en raspchijf van 4 mm. Komt met een spatel. Dit product is te koop in wit en zwart.