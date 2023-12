KenwoodMultiPro Express Weigh+ FDM71.450SS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood MultiPro Express Weigh+ FDM71.450SS is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,8 liter. En tot de hoogste markering 1,5 liter. Deze foodprocessor weegt 3,7 kg. Het snoer is met 100 cm vrij kort. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Heeft een geïntegreerde weegschaal in de basis van het apparaat die tot 3kg gaat met stappen van 1 g. Het scherm kun je gebruiken voor de geïntegreerde weegschaal. Komt met een dubbele garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (fijn en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: duwer bestaat uit 2 delen, kleine duwer dient als maatbeker tot 80ml. Er zit een opbergtas bij voor de snijschijven, dubbele garde en deegtools. Dit product is te koop in meerdere varianten.