KenwoodMultiPro Go FDP22.130GY

De Kenwood MultiPro Go FDP22.130GY is een grijze foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,3 liter. En tot de hoogste markering 0,8 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 1,8 kg. Het snoer is met 103 cm vrij kort. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je rond een houder wikkelen aan de onderkant van het apparaat. Heeft een omkeerbare snij- en raspschijf. Er zit geen aparte opbergdoos bij, maar opzetstukken kunnen in de kom worden opgeborgen. Dit product is te koop in grijs en rood.