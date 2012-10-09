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Philips Salad Maker HR 1388

Eerste indruk
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De Philips Salad Maker snijdt en raspt groentes en andere voedingsmiddelen.
Max van Damme Rond 700x700

Max van Damme   Expert keukenmachinesGepubliceerd op:9 oktober 2012

MerkPhilips

Richtprijs€ 85

TypeSalad Maker HR 1388

Wat is de Philips Salad Maker?

De Philips Salad Maker (HR1388) belooft in een handomdraai verse, zelfgemaakte salades.

Het apparaat heeft een vermogen van 200 W. De Salad Maker is circa 30 cm hoog en heeft een doorsnede van 20 cm. De vulopening is ovaal en is  ongeveer 7,5 cm lang en 5 cm breed.

6 schijven

Bij de Philips Salad Maker zitten 6 verschillende schijven waarmee je groente en ander voedsel kunt raspen en snijden. Er is keus uit een grove en fijne snijschijf, een grove en fijne raspschijf en een schijf om julienne te snijden. Met de laatste schijf (alleen voor de HR1388) kun je frieten snijden van aardappels.

Philips Salad Maker: review

Philips saladmaker2 De Salad Maker snijdt mooie stukjes, maar voegt weinig toe voor wie al een keukenmachine heeft die kan snijden en raspen. En eigenlijk is de machine niet eens veel sneller of handiger dan zelf snijden met rasp en mes. Dat komt vooral doordat het schoonmaken van het apparaat veel tijd kost en hij niet alle ingrediënten aan kan.

Pluspunten:

  • Snijdt harde groentes mooi klein.
  • Door de verschillende schijven is er veel keus in hoe grof of fijn je de groente wilt raspen of snijden.
  • Er kan ook kaas en worst in, als die hard genoeg zijn.
  • Snijdt aardappelen in een mum van tijd in dunne, ietwat kromme frietjes.

Minpunten:

  • Het apparaat heeft een kleine opening. Daardoor moet je veel groentes zoals kool eerst nog bijsnijden. Grote aardappels passen er niet in zonder voorsnijden.
  • Sappige en slappe groente zoals tomaat en sla gaan er niet goed in, dat wordt snel een kliederboel.
  • Het schoonmaken kost veel tijd, al zijn alle onderdelen wel makkelijk schoon te maken.
  • Van smalle groentes zoals augurk en bospeen is het moeilijk mooie plakjes te snijden omdat ze snel omvallen in de opening. Dan blijft er ook veel voedsel achter in de machine.

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