Philips Salad Maker HR 1388

Wat is de Philips Salad Maker?

De Philips Salad Maker (HR1388) belooft in een handomdraai verse, zelfgemaakte salades.

Het apparaat heeft een vermogen van 200 W. De Salad Maker is circa 30 cm hoog en heeft een doorsnede van 20 cm. De vulopening is ovaal en is ongeveer 7,5 cm lang en 5 cm breed.

6 schijven

Bij de Philips Salad Maker zitten 6 verschillende schijven waarmee je groente en ander voedsel kunt raspen en snijden. Er is keus uit een grove en fijne snijschijf, een grove en fijne raspschijf en een schijf om julienne te snijden. Met de laatste schijf (alleen voor de HR1388) kun je frieten snijden van aardappels.

Benieuwd wat wij van de Philips Salad Maker vinden? Lees onze review.

Philips Salad Maker: review

De Salad Maker snijdt mooie stukjes, maar voegt weinig toe voor wie al een keukenmachine heeft die kan snijden en raspen. En eigenlijk is de machine niet eens veel sneller of handiger dan zelf snijden met rasp en mes. Dat komt vooral doordat het schoonmaken van het apparaat veel tijd kost en hij niet alle ingrediënten aan kan.

Pluspunten:

Snijdt harde groentes mooi klein.

Door de verschillende schijven is er veel keus in hoe grof of fijn je de groente wilt raspen of snijden.

Er kan ook kaas en worst in, als die hard genoeg zijn.

Snijdt aardappelen in een mum van tijd in dunne, ietwat kromme frietjes.

Minpunten: