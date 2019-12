Philips SoupMaker HR2200: review

In korte tijd een lekkere gladde soep. Dat kan met de Philips SoupMaker HR2200. Ook boerensoep (ongepureerd), koude soep, smoothies en compotes kun je hierin prima klaarmaken, blijkt uit onze test.

De SoupMaker voelt stevig en stabiel aan. Het is een fors apparaat, waar 1,2 liter soep of smoothie uit komt.

Veel soeps

We hebben een simpel tomatensoepje gemaakt met in vieren gesneden tomaten, groentebouillon en een teen gepelde knoflook. Tenslotte voegden we met de functie voor handmatig pureren nog basilicum toe.

Tijdens het koken hoor je een gezellig gepruttel en gerommel. Bij het pureren klinkt het heel kort als een opstijgend vliegtuig. Daarna is hij heel stil. Tot hij weer pureert, maar dit keer met minder herrie.

De buitenkant van de roestvrijstalen kan wordt vreselijk heet tijdens het gebruik. Het is dus echt oppassen dat je jezelf niet brandt. Bovendien maakt dit hem minder zuinig.

Na 23 minuten is de soep klaar. Hij ziet er lekker glad gepureerd uit, zonder vellen en stukken. Ook de later toegevoegde basilicum is goed gesneden. En hij smaakt goed, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de ingrediënten die je erin doet.

Met de SoupMaker maakten we ook boerensoep. Dan wordt er niet gepureerd, maar alleen verwarmd. Dit kan dus net zo makkelijk in een pan, alleen hoef je nu niet op te letten of het overkookt. Ook het uitschenken hiervan is lastiger door de stukken groente.

Koud of warm?

Koude soep wordt ook eerst verwarmd (behalve de komkommersoep). Hiervoor wordt de functie voor gladde soep gebruikt. Na afkoelen zet je het 3 uur in de koelkast.

Ook hebben we een (warme) compote gemaakt. Dit werd eerder een puree, maar was wel lekker snel klaar (15 minuten).

Een smoothie is binnen 3 minuten klaar. De ingrediënten worden dan alleen gepureerd. Dit kan net zo makkelijk in een gewone blender.

Het oordeel

Voordelen:

je hoeft niet bij je pan te blijven staan en roeren;

je hebt geen gedoe met de staafmixer die zich aan de bodem lijkt te zuigen en waarbij alles in het rond spettert;

de soep wordt heel lekker glad (voor een niet-gladde soep neem je het boerensoepprogramma, voor grof gepureerd neem je de functie voor handmatig pureren);

je hoeft niet op te letten of het overkookt.

Nadelen:

de kan wordt zeer heet;

de min - max aanduiding zit aan de kant van het handvat, in plaats van aan de zijkanten, wat onhandig is;

het is weer een extra apparaat in je keuken;

de kan en de motorunit mogen niet onder water, dat is soms wat lastig schoonmaken;

het schenkt wat lastig uit als er stukjes in zitten.

Conclusie: het is voor kookklunzen erg handig om (vooral gladde) soep te maken met de Philips SoupMaker, maar heeft voor smoothies en dergelijke weinig toegevoegde waarde boven een blender of pan.

Wat is de Philips SoupMaker HR2200?

De Philips SoupMaker HR2200 is een soort staafmixer of blender en een (water)koker in één. Er zit een verwarmingsplaat in de bodem en van bovenaf doe je er een motorunit met twee mesjes in. Je kunt er met de vier programma's en de functie voor handmatig pureren warme en koude gerechten in klaarmaken.

Voorgerecht of dessert?

Bij het apparaat zit een receptenboekje voor verschillende soepen, smoothies en compotes. Je doet alle ingrediënten in de kan en selecteert met de vijf tiptoetsen het gewenste programma. Er is een programma voor gladde soep, voor boerensoep, voor compote en voor smoothie. De vijfde is voor handmatig pureren. Daarmee kun je zo lang of kort pureren als je zelf wilt.

Uitschenken

Druk na de programmakeuze op start en het lampje gaat knipperen. Bij soep geeft hij na ruim 20 minuten zes piepjes en is de soep klaar (bij de smoothie na 3 minuten en de compote na 15 minuten). Het lampje brandt dan vol. De inhoud is genoeg voor 4 kommen soep (1,2 liter). De stekker trek je uit de kan, zodat het makkelijk uitschenken is. In de kan blijft de soep nog 40 minuten warm. Eventueel kun je met de functie voor handmatig pureren nog wat kruiden door de soep mixen.