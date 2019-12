Waarschuwing: Cuisinart food processoren

Nieuws|Cuisinart roept verschillende modellen foodprocessoren terug. In zeer uitzonderlijke situaties kunnen de messen van deze foodprocessoren breken.

Het gaat om de volgende modellen:

DLC-2011E (wit)

DLC-2011SE (zilver)

DLC-2011BE (zwart)

DLC-2014E (wit) en

MP14NE (chrome).

Het typenummer is te vinden op de onderkant van het apparaat. Het gaat om modellen die tussen 2002 en 2011 zijn verkocht. De fabrikant adviseert om het apparaat met de betreffende messen niet meer te gebruiken. De messen zijn te herkennen aan de vier popnagels op de ring rond de as. Zitten er geen popnagels dan is er geen gevaar.

Ben je in het bezit zijn van een van de betreffende apparaten dan kun je contact op nemen met Cuisinart Nederland voor een gratis vervanging van het mes. Het service-center is bereikbaar op telefoonnummer: 079-3634242.

Voor vragen en/of meer informatie naar aanleiding van dit bericht is Cuisinart Nederland bereikbaar op telefoonnummer: 030 – 221 9630. Beide telefoonnummers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 – 16:00 uur. Vrijdag van 08:30 tot 15:30 uur.

