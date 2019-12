Eerste indruk Baby Shower Glove

Eerste indruk|De Baby Shower Glove is een speciale badstofhandschoen die vrijwel je hele onderarm bedekt en die stroef wordt als hij nat is. Gaat douchen dan makkelijker?

Conclusie

De ouders zijn over het algemeen positief, maar niet iedereen vindt douchen met hun baby problematisch. De Baby Shower Glove moet voor hen een probleem oplossen dat zij zelf niet ervaren.

Wassen gaat makkelijker

Jan, doucht regelmatig met 5 maanden oude Goos. Makkelijk en lekker snel. 'Spannend vind ik het niet. Maar Goos is best zwaar op je armen. Het is lastig om hem goed schoon te maken. Mijn vriendin wast hem meestal met een washandje, terwijl ik hem vasthoud'. Het wassen gaat makkelijker met de Baby Shower Glove en daarom blijven ze hem gebruiken. Zelf zouden ze hem niet kopen of aan raden bij anderen.

Liever een set van twee

Nyoni doucht ook regelmatig met papa. Maar de 15 maanden oude dame maakt het haar vader Lennart niet makkelijk in de test. Ze vindt de Baby Shower Glove zo leuk, ze wil er liever zelf mee spelen. Lennart zou hem liever iets korter willen en gebruiken als gewone washand. Het was leuk geweest als het een set van twee was, een voor Nyoni en een voor papa.

De ouders van Lieve zouden een set helemaal fijn vinden. Vader is rechts en moeder links. En bij mama zit de print dus op de onderkant. Een set van twee zou ook handig zijn zodat je ook gelijk je kindje ermee kan wassen.

Beter dan een hydrofiel luier

Frances moeder van Lenthe vind douchen met haar kindje niet spannend. Ze let wel goed op dat ze haar goed vast heeft. Tip van haar kraamverzorgster: douchen met Lenthe in een hydrofiel luier gewikkeld. Die hydrofiel luier gaat echter in de knoop zitten bij het inzepen. Frances vind de Baby Shower Glove een aanrader, maar zou fijn vinden als ze per paar zouden worden verkocht. Tijdens het douchen wil je namelijk je baby ook wel even anders vasthouden om haar in te zepen of haar even verzetten. Frances vindt de Baby Shower Glove erg prettig, hij geeft inderdaad goed grip, waardoor ze het fijner douchen vindt.

Rode vlekken

Bedriye, moeder van Asya Lara, vindt de Baby Shower Glove wel prettig maar geen must. Haar baby had na het douchen wel een grote rode vlek op de plek waar ze haar vasthield. Zonder de Baby Shower Glove had ze dat nooit.

Waar te koop

De Baby Shower Glove is online te bestellen voor €13,95 excl. verzendkosten. Hij is ook in verschillende babyzaken te koop. Op de website van Baby Shower Glove kan je zien welke zaak het dichtst bij jou in de buurt zit.

