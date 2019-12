Eerste indruk|Het is best zwaar om je kindje in een babystoeltje te dragen. De Cocobelt biedt een oplossing: met deze draagriem draag je het stoeltje als een tas over je schouder. En dat is best handig!

Conclusie

De Cocobelt is een handige uitvinding om het tillen van je kindje in een babystoeltje net iets lichter te maken. Het is een alternatief voor het onderstel van je kinderwagen, waar je een babystoeltje vaak op kunt zetten. Maar de Cocobelt is handiger als je bijvoorbeeld in een appartement woont met een trappenhuis of als je auto in een parkeergarage geparkeerd staat. De meeste mensen vonden de Cocobelt prettig op hun schouder rusten, maar sommigen vonden het toch te zwaar of niet fijn. Gebruik de Cocobelt alleen voor korte stukjes, want het is beter je kindje niet te lang in een autostoeltje te laten zitten.

Eerste keer gebruiken

Als je de Cocobelt voor het eerst gebruikt, moet je hem afstellen op jouw lengte en de beugel van het autostoeltje. Er zit een Nederlandstalige handleiding bij de Cocobelt met duidelijke afbeeldingen. Eerst moet je de riem op de juiste lengte maken: het autostoeltje moet namelijk op heuphoogte hangen als je de draagriem om je schouder hebt. Het afstellen kan een paar minuutjes duren, maar je hoeft dit maar één keer te doen - als jij tenminste de enige bent die de band gebruikt.

Daarna moet je de meegeleverde klittenband op de juiste plek op de beugel van het autostoeltje plakken. Op de Cocobelt zelf zit ook klittenband, waardoor de band niet kan gaan schuiven tijdens het lopen. Maar vast is vast: je hebt maar één poging om de klittenband op de juiste plek te plakken, daarna gaat hij er niet meer af.

Gewicht beter verdeeld

We probeerden de Cocobelt uit met een babyzitje. Het gewicht wordt beter verdeeld, waardoor wij het dragen van het zitje lichter vonden dan wanneer je het alleen aan de beugel vasthoudt. Het is wel belangrijk dat je de band op de juiste hoogte afstelt, anders wordt het dragen te zwaar. De band lijkt wat aan de korte kant voor lange mensen (langer dan 1,90 meter).

Toch was niet iedereen die de Cocobelt probeerde enthousiast: sommigen vonden dat je met de Cocobelt minder controle hebt over het zitje dan wanneer je het gewoon vasthoudt. En natuurlijk is het zitje met je kindje ook met de Cocobelt zwaar. Heb je zwakke schouders, dan kan dit best pijn gaan doen. Of de Cocobelt voor jou prettig is, is dan ook moeilijk te beoordelen.

Maximaal 1,5 uur in een babyzitje

Met de Cocobelt kun je het kindje gemakkelijker tillen in het autostoeltje. Maar het is niet de bedoeling om er de hele dag mee te lopen. Dat zou niet alleen flink pijn gaan doen aan je schouder, maar is ook niet goed voor je kindje. We raden aan je kindje niet langer dan 1,5 uur in een babyzitje te laten zitten. Daarin is namelijk bijna geen bewegingsruimte, terwijl het voor de motorische ontwikkeling juist belangrijk is dat baby's goed kunnen bewegen. Bovendien wordt in medische publicaties gewaarschuwd voor ademhalingsproblemen die kunnen optreden bij - met name pasgeboren - baby's. Doordat kindjes nogal rechtop zitten wordt de borstkas samengedrukt waardoor het zuurstofgehalte in het bloed kan verlagen.

Reacties van moeders en vaders

Op onze Facebookpagina Baby & Kind vroegen we (toekomstige) vaders en moeders wat zij vinden van de Cocobelt. Gebruiken ze hem zelf? Of zo niet, lijkt het ze handig? De meningen zijn verdeeld, maar de meeste reacties zijn positief. Zo schrijf Suzanne: 'Heel handig als je zoals wij in een flat woont zonder lift, maar het blijft natuurlijk zwaar.' En Jennifer: 'Ik heb hem niet, maar het lijkt me best makkelijk om de Maxi-Cosi voor korte stukjes zo te dragen.' Maar Anouschka is niet positief: 'Ik heb een Cocobelt, maar hij ligt hier te verstoffen. Ik ging er automatisch schuin van staan, dat was slecht voor mijn rug.'

Lees alle reacties op onze Facebookpagina Baby & Kind. Wat vind jij van de Cocobelt? Laat ook een reactie op Facebook achter of onder deze review.

Prijs

De Cocobelt is er in drie uitvoeringen: voor de Cocobelt met een zwarte of een mintgroene band betaal je €19,95. De Cocobelt met een kleurrijk motiefje kost €24,95. Je kunt hem bestellen op de site van Cocobelt zelf of in verschillende babywinkels.

