Dooky buggybar: review

Conclusie

Het idee van de Dooky buggybar is dat een buggy met één hand lastig te besturen is. Maar niet elke buggy stuurt met één hand vervelend.

Als jouw buggy prima met één hand te besturen is, heeft de Dooky buggybar geen toegevoegde waarde. Stuurt hij lastig met één hand - bijvoorbeeld als hij zwaarbeladen is - dan kun je de buggybar overwegen. Maar probeer dan wel even in de winkel uit of je hem prettig vindt om vast te houden en mee te sturen.



De stang

De stang is ovaal van vorm. Dat moet je prettig vinden. Ook kun je de ribbeltjes rondom het logo vervelend vinden.

Het vast- en losmaken van de stang gaat gemakkelijk. Als hij vastzit is er wel wat speling, waardoor de stang een beetje draait en en wat onvast aanvoelt.

Sturen met de buggybar gaat op zich goed. Maar de vraag is of het ook prettig is als je hem voor langere tijd gebruikt, omdat je je arm een beetje schuin naar voren houdt. De stang zit lager dan de handvatten, waardoor het voor lange mensen minder prettig kan zijn.

Wat is de Dooky buggybar?

Een duwstang die je tussen de twee handvatten van een buggy kunt vastmaken. Hiermee kun je de buggy met één hand besturen en heb je je andere hand vrij om bijvoorbeeld de hand van een andere kind vast te houden of een paraplu of telefoon.

De stang past op alle buggy's met twee losse handvatten.

Niet geschikt voor....

De stang is niet geschikt om zware spullen (meer dan 2 kilo) aan te hangen.

Volgens de fabrikant kun je hem niet op zand, kiezels, schelpen en sneeuw gebruiken. Ook is hij niet geschikt voor gebruik op een steile helling of trap of als duwstang als je met de buggy wilt hard lopen of skaten.