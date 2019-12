Ranja: review

Conclusie

Ranja is geen bijzonder product, en qua smaak is het nauwelijks anders dan aanmaaklimonade zoals Karvan Cévitam of het huismerk van Albert Heijn. Het onderscheidt zich van de rest met claims zoals 'puur natuur' en 'pure vruchtensiroop', maar in de praktijk is er nauwelijks sprake van een 'pure en natuurlijke' smaak. Bij alle siropen hebben de proevers moeite om een sinaasappelsmaak te ontdekken. Niet zo gek, want deze vrucht komt er nauwelijks aan te pas. Een hele fles Ranja is goed voor 5 liter limonade en daar zitten zo'n 2 sinaasappels in. Verder proef je vooral suiker, zoals bij de meeste siroop, en sinaasappelaroma.

Smaaktest

We lieten 20 proefpersonen de sinaasappelsiroop van Ranja proeven, samen met de sinaasappelsiroop van Karvan Cévitam en het huismerk van Albert Heijn. De proevers wisten niet welk merk en zelfs niet welke smaak ze aan het proeven waren. We vroegen ze welk fruit ze konden proeven en hoe fruitig en natuurlijk de limonade smaakte.

Suiker

Aanmaaklimonade bevat veel suiker. Na het aanlengen volgens de aanwijzingen op het etiket moet je rekenen op zo'n 8 tot 10%. Dat is nauwelijks minder dan cola, dat ruim 10% suiker bevat. Maar het grote voordeel van siroop is dat je het zelf kunt doseren.

Gezondheid

Limonadesiroop bevat nagenoeg evenveel suiker als cola. Limonadesiroop lijkt wel veel gezonder omdat de verpakking suggereert dat het suiker afkomstig is uit fruit, maar dat betreft slechts een fractie van het totaal. Als alternatief kun je kiezen voor siroop dat voor 100% uit fruit bestaat, zoals diksap. Helaas maakt ook dit voor je gezondheid niet zo veel uit. Suiker uit fruit is niet gezonder dan suiker uit suikerbiet, zoals dat bij cola het geval is. Diksap is door al het fruit mogelijk wel smaakvoller. In onze test viel vooral op dat de sinaasappelsiroop van Ranja, Albert Heijn en Karvan Cévitam vooral heel zoet, en nauwelijks naar fruit smaken.

De verschillen op een rij

Ranja, sinaasappel

Van de suikers is 97,2% toegevoegd en niet uit fruit gewonnen.

Toegevoegd fruit: sinaasappel.

Onder andere te koop bij Jumbo.

€2,25 per 500 ml.

Albert Heijn, sinaasappel

Van de suikers is 84% toegevoegd en niet uit fruit gewonnen.

Toegevoegd fruit: appel, sinaasappel (10%), rozenbottel, citroen.

€2,32 per 750 ml.

Karvan Cévitam, sinaasappel