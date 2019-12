Eerste indruk|De Joie Chrome dlx is een combi-kinderwagen uit een lager prijssegment die online en via babyspeciaalzaken te koop is. Is het een gebruiksvriendelijke kinderwagen?

Conclusie

Met de Joie Chrome dlx heb je een combi-kinderwagen uit een lager prijssegment die het qua prestatie redelijk doet. Op een gladde en ruwe ondergrond kom je prima vooruit met de wagen. Wat ons wel opviel is dat de zitting en de reiswieg nogal wiebelt bij een ruwe ondergrond. De stoep ermee op- en afrijden gaat goed. En het in- en uitklappen van de wagen gaat eenvoudig. Prettig is dat je hem met de zitting kunt inklappen en als een trolley kan meedragen.

Voordelen

Wieg en zitting zijn makkelijk op het frame te plaatsen en eraf te halen

Rugleuning is eenvoudig in te stellen

Kijkrichting van de zitting is te veranderen

Eenvoudig in en uit te klappen, met de zitting erop

Gordels zijn vrij ruim in te stellen

Nadelen

Op ruwe ondergrond wiebelen de wieg en de zitting

Kan ingeklapt niet zelfstandig rechtop staan

De Joie Chrome dlx is een combi-kinderwagen: je kunt op het onderstel een zitje, een wieg of een autostoeltje plaatsen. De basisset bestaat uit het frame, zitting, autostoeladapters, regenhoes en bagagemand. Je betaalt er €349 voor. De reiswieg (€129) koop je er los bij.

Instellen

De rugleuning van het zitje is eenvoudig in 3 standen in te stellen met één hand. Maar de rugleuning mag naar onze mening steviger in een stand staan. De zitting van de kinderwagen is eenvoudig van kijkrichting te veranderen. De benensteun is makkelijk in 2 standen te plaatsen door de knoppen aan de zijkanten in te drukken.

De wieg kan alleen naar je toe geplaatst worden. De binnenzijde ervan is vrij dun gevoerd, waardoor je het frame van de wieg op sommige plekken door de voering heen goed voelt.

Gordels

De gordels van de zitting bestaan uit 5 riemen: 2 voor de schouders, 2 voor de buik en 1 tussen de benen. Je moet de schouderriem eerst verbinden met die van de buikriem, voordat je het aan de gesp kunt vastklikken. Dat is in het begin wel even wennen, maar als je dat doorhebt, gaat het vastmaken van de gordels prima.

Alle gordelriemen zijn ook makkelijk en heel ruim verstelbaar. Dat is fijn als je kind groter is en meer ruimte nodig heeft, zoals een groter zitvlak.

Zonnekap

De zonnekap van de zitting is vrij groot uit te klappen. Er zit ook een klep die de zonnekap nog groter maakt, en op de zonnekap zit een ‘kijkraampje’. De zonnekap van de wieg kan in 2 standen vergroot worden door de knoppen aan de zijkanten tegelijkertijd in te drukken. Dat gaat soepel.

Duwstang

De duwstang is in 3 hoogtes in te stellen, maar gaat een beetje stroef. Hij is geschikt voor lange mensen.

Het erop zetten en eraf halen van de wieg en zitting gaat eenvoudig.

In- en uitklappen

De duwstang moet je eerst op de laagste stand zetten voordat je de wagen inklapt. Je hebt beide handen nodig om de wagen in te klappen. Dat gaat eenvoudig door de 2 knoppen op de duwstang naar boven te halen. Je kunt de wagen met beugelriem en zitting inklappen. De inklapvergrendeling zorgt ervoor dat het frame ingeklapt blijft als je hem optilt. Ingeklapt kan de wagen niet zelfstandig rechtop blijven staan. Je kunt hem wel als een trolley mee dragen.

Het uitklappen van de wagen gaat soepel. Dat doe je door de inklapvergrendeling los te maken en de duwstang uit te klappen. Je hebt beide handen hierbij nodig.

Alle 4 de wielen zijn eenvoudig los te maken, waardoor de wagen compacter wordt.

Prestaties

De wagen heeft 2 grote achterwielen en 2 kleinere voorwielen. De voorste wielen kunnen zwenken. Het vast- en losmaken van de zwenkwielen gaat eenvoudig. Op een gladde ondergrond rijdt de wagen prima. In de bochten is de wagen goed met één hand te besturen. Maar als je de zwenkwielen vastzet dan kun je bijna geen bochten maken. Dus alleen bij rechte stukken is het handig om de zwenkwielen vast te zetten.

Op een ruwe ondergrond kun je de wagen prima vooruitduwen. Maar de zitting en de reiswieg wiebelen erg. In de bochten is het best zwaar bijsturen met één hand. Een stoep ermee op- en afrijden gaat goed.

De rem is goed toegankelijk. Hij is vrij groot. Als je achter de wagen staat, is hij goed zichtbaar.

Je kind in en uit de wieg en zitting halen gaat soepel. Ook het vast- en losmaken van de beugelriem gaat aan beide zijden soepel. Wel even oppassen voor de kindervingers bij het vastklikken van de beugel.

Overig

De bagagemand is groot, maar is niet afgesloten. Je kunt er wel makkelijk bij.

De kinderwagen is te koop in 3 kleuren voor het zitgedeelte, zonnekap en de reiswieg. Het frame is er alleen in de kleur zwart.

Standaard zit er een zonnekap bij, een regenscherm en een boodschappenmand (maximaal 4,5 kg). Je kunt los nog een voetenzak kopen van €40. De reiswieg is geschikt voor baby’s tot maximaal 9 kg, de zitting voor een kind tot maximaal 15 kg.

Lees ook:

Bekijk ook onze Baby & Kind Facebook-pagina.