Bosch beste koelvriesmerk bij Britten

Nieuws|Bosch is het beste merk voor koelvrieskasten, stelt de Britse consumentenorganisatie Which? na een enorm onderzoek naar de betrouwbaarheid en kwaliteit van allerlei huishoudelijke apparaten.

Ruim 18.000 Which?-leden gaven informatie over de mankementen van hun huishoudelijke apparaten. Dit leverde betrouwbaarheidsgegevens op voor bijna 44.000 apparaten. Dat resulteerde in een klant- en een betrouwbaarheidsscore. Daarnaast berekende Which? voor elke apparaatsoort per merk de gemiddelde testscore, en zochten ze op hoe vaak een merk een Best Buy (‘Beste koop’) of Don’t Buy (‘Afrader’) was geweest.

Gemiddeld een 7,4

Bij de koelvrieskasten krijgt Bosch de beste overall scores: een hoge betrouwbaarheid en waardering bij de Which?-leden, een gemiddelde testscore van 71%, wat neerkomt op een Consumentenbond-Testoordeel van 7,4 en maar liefst 5 van de 9 in 2013 geteste apparaten waren een Best Buy. De experts van Which? roemen Bosch-koelvrieskasten vooral vanwege hun energiezuinigheid, en dat ze goed op temperatuur blijven in elke omgevingstemperatuur. Overigens heeft LG een iets hogere betrouwbaarheidsscore dan Bosch, maar het merk doet het in de Which?-tests lang niet zo goed als Bosch.

Whirlpool valt juist in negatieve zin op. Which-leden waarderen het merk met slechts een 51% score (een 5,6 in Consumentenbond-Testoordeel).

Koelkasten en vriezers

Which? onderzocht ook de scores van koelkasten zonder vriezer, en van vrieskasten. Ook bij koelkasten en vriezers krijgt Bosch de hoogste overall-waardering. Bij de vriezers heeft Bosch gezelschap van Samsung en Miele, die net als Bosch zowel bij de Which?-leden als in de test hoge ogen gooien. Bij de koelkasten is Hotpoint het slechtst scorende merk en bij vriezers Electrolux.

