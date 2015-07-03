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Koelkast die tegen de hitte kan

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Is je koelkast bezweken onder de druk van de hittegolf? Zo vind je een koelkast die goed tegen de warmte kan.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert koelkastenGepubliceerd op:3 juli 2015

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Koelkastfabrikanten delen hun koelvriesapparatuur in een klimaatklasse in, waarmee ze aangeven hoe goed de koelkast bestand is tegen een erg hoge of lage omgevingstemperatuur.

Deze klimaatklasse wordt aangeduid met de letters of lettercombinaties T, ST, N en SN. De T staat voor Tropisch, oftewel hoge temperaturen, de N voor Normaal en de S voor Sub - dus wat lagere temperaturen dan Tropisch of Normaal.

Een koelvrieskast met een klimaatklasse ST blijft nog goed functioneren in een omgeving tot 38 °C, met een T zelfs tegen 43 °C. Volgens de fabrikant.

Is je koelkast niet geschikt voor hoge temperaturen, dan kan de temperatuur in de koelkast vanzelf veel te ver oplopen of juist te ver naar beneden. Als dit te lang duurt, kan het apparaat zelfs helemaal stuk gaan.

Kies een koelkast die bestand is tegen hoge temperaturen. Kijk in de Koelkastenvergelijker naar de klimaatklasse van de koelkast.

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