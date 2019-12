Koelkastentest niet beïnvloed door mogelijke sjoemelsoftware

Nieuws|‘Japanse koelkasten zijn in het verleden voorzien door slimme software die kon herkennen of het apparaat werd getest’, schrijft de Volkskrant vandaag naar aanleiding van eigen onderzoek. Daardoor zouden de koelkasten op papier minder energie verbruiken dan in werkelijkheid. In de Consumentenbondtest zou zulke sjoemelsoftware nauwelijks tot geen voordeel opleveren.

Een koelkast zit vrij eenvoudig in elkaar, waardoor het lastig is om het energieverbruik te manipuleren. Het zou in theorie wel mogelijk zijn om te sjoemelen met koelkasten met een zogeheten no-frostfunctie, een functie waarbij de koelkast niet meer ontdooid hoeft te worden. Bij het doorlopen van een no-frostcyclus verbruikt de koelkast meer energie. Het is mogelijk dat de koelkasten geprogrammeerd zijn om de eerste 48 uur geen no-frostcyclus te doorlopen, waardoor het apparaat er bij een korte test zuiniger uitkomt. Maar in het koelkastentestprogramma van de Consumentenbond ligt vast dat er getest wordt tot er een no-frostcyclus is geweest.

Bovendien zijn de resultaten van de koelkastentest van de Consumentenbond afhankelijk van veel meer factoren waarmee niet is te sjoemelen, zoals de kwaliteit van de compressor en de hoeveelheid energie die het kost om in een bepaalde omgevingstemperatuur de temperatuur stabiel te houden.

