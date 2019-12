Nieuwe supercoolfunctie koelkasten minder 'cool' dan verwacht

De Consumentenbond testte meer dan 40 koelvriescombinaties volgens een gloednieuw testprogramma. In dit testprogramma testen we het koelvermogen van de koelvrieskasten met en zonder gebruik van de nieuwe en moderne koelkastfunctionaliteit: de snelkoel- of supercoolfunctie. Volgens de fabrikanten zou met deze nieuwe functionaliteit een flinke partij ongekoelde boodschappen extra snel op koelkasttemperatuur kunnen worden gebracht.

Marketinggadget

In de praktijk blijkt bij de meeste koelkasten met zo'n functie het tegendeel waar: mét de functie ingeschakeld blijken de koelkasten er zelfs langer over dan zonder! Een onzinnige marketinggadget, dus. Bij een enkele koelkast is niet de tijd het probleem, maar worden de spullen die al in de koelkast lagen zó koud dat ze zelfs bevroren.

Gebruiksgemak

Ook besteden we in het nieuwe testprogramma bijzondere aandacht aan het gebruiksgemak van de koelkasten. Daarbij vielen er ook heel wat modellen door de mand.

Benieuwd welke koelkasten goed scoren? Bekijk de testresultaten van de koelkasten.