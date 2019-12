Stroomverbruik koelkast neemt in 3 jaar flink toe

Nieuws|Koelvriesapparaten gaan in de loop der jaren steeds meer stroom verbruiken. In 20 jaar neemt het stroomverbruik met 20 tot 30% toe. Het stroomverbruik groeit het sterkst in de eerste jaren na de ingebruikname van de apparaten.

De Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest (SW) nam bij 3 koelvriesapparaten het stroomverbruik op de korrel over een periode van 18 jaar: direct na de aanschaf in 1994, in 1997 – na 3 jaar gebruik, dus – en in 2012.

In 2012 tikten alle 3 de apparaten 20 tot 30% meer stroom weg dan toen ze gloednieuw waren. Vreemd genoeg steeg het stroomverbruik het hardst in de eerste 3 jaar: een vrieskast van 91 liter verbruikte in 1997 23% meer stroom dan 3 jaar daarvoor, en een koelkast van 137 liter zelfs een kwart. Na 18 jaar lag het stroomverbruik van de 91-liter vrieskast 30% boven het oorspronkelijke verbruik.

SW onderzocht ook de oorzaak. De isolerende werking komt vooral door gasbelletjes in een laag van polyurethaanschuim in de wand van de koelvriesapparaten. In de loop der tijd worden de belletjes kleiner en wordt dus ook de isolerende werking minder. Hoe warmer de omgeving is waarin de koelvriezer staat, des te sneller de isolatie afneemt.

Reden te meer om op tijd je oude koelvriesapparatuur te vervangen door een energiezuiniger model.

