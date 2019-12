Tafelmodelkoelkasten grote energieslurpers

Nieuws|In september 2014 zijn er weer enkele vrijstaande tafelmodel koelkasten getest. Deze aanvulling leverde het hoogst scorende tafelmodel op dat we dit jaar testten - maar ook weer enkele dikke onvoldoendes.

Deze - vriesvakloze - hoogvlieger onder de tafelmodellen die we nu testten krijgt een keurige 7,8 als rapportcijfer. Een stuk hoger dan de andere tafelmodellen die we dit jaar testten: maar liefst 7 van de 13 recent geteste tafelmodellen krijgen een dikke onvoldoende. Eén werd zelfs een Afrader, en een ander model ontliep dat predicaat maar net.

Het grootste probleem van veel tafelmodellen is dat ze relatief veel energie verbruiken. Twee modellen doen het zo slecht dat ze een 1 krijgen voor hun energieverbruik! Het model met de 7,8 is het enige tafelmodel met een dikke voldoende voor zijn energieverbruik. Kijk in de koelkastenvergelijker welke modellen dit zijn.

In totaal staan er in de koelkastenvergelijker nu 13 recent geteste tafelmodellen.

Lees meer informatie over de tafelmodelkoelkasten die we eerder testten.