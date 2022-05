Beats Fit Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beats by Dre Fit Pro zijn oortjes die je in het oor draagt. De oplaadcase kan de oortjes tussen het luisteren door opladen. De case is weer op te laden via de USB-C aansluiting. Voor een goed pasvorm in het oor zijn er verschillende maten dopjes meegeleverd. Met de ingebouwde actieve ruisonderdrukking is het mogelijk om het omgevingsgeluid te dempen. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat het ook mogelijk is om te bellen zonder je smartphone bij je hoofd te houden.