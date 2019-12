Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is een koptelefoon voor over het hoofd, en de oorkussens vallen over de oorschelp. Het is daarnaast een draadloze koptelefoon, en er is actieve noise cancelling, oftewel ruisonderdrukking. Dit model wordt gezien als de opvolger van de Bose Quietcomfort 35 (II). Het laatste model is al erg lang op de markt, en inmiddels een stuk goedkoper geworden.