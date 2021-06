Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL Live 460NC is een koptelefoon die je op het oor zet, hij is daarbij ook nog draadloos en hij is uitgerust met noise cancelling. Met de fysieke knoppen op de koptelefoon start of stop je muziek en pas je het volume aan. Beschikbaar in zwart, wit, roze en blauw.