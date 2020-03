Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We zagen de Sennheiser PXC 550-II voor het eerst op de IFA beurs in september 2019. Met deze koptelefoon gaat Sennheiser de concurrentie aan met de bekende Bose QC 35-II de nieuwere Bose 700 en de Sony WH-1000XM3. Van Sony en de Sennheiser maakten we al een 1e indruk video op de IFA. Deze Sennheiser PXC 550-II is een noise cancelling koptelefoon met oorschelpen die over het oor vallen. Net als de concurrentie mikt Sennheiser op reizigers die veel vliegen. Maar ook in andere situaties kun je deze koptelefoon prima gebruiken. Sennheiser heeft ook nog een duurder model, de Momentum 3 Wireless. Deze ziet er minder zakelijk uit.