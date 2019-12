Sony WH-1000XM3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In september 2018 introduceerde Sony de WH-1000XM3 (als opvolger van de XM2) en mikte daarbij direct op de grote concurrent Bose, die met de Quietcomfort 35-II een dergelijke koptelefoon heeft. We maakten in 2018 ook een video over deze koptelefoon. Het gaat hier om een koptelefoon waarbij de oorkussen om de oorschelp vallen, er is actieve ruisonderdrukking, en een draadloze verbinding. Met de bijpassende Sony app kun je nog allerlei instellingen regelen, zoals de mate van ruisonderdrukking of het veranderen van de klank. Overigens is er ook een draad meegeleverd. Die kun je gebruiken als de accu leeg is, of als je een echt stabiele verbinding wilt, zonder iedere vertraging (als je graag video's kijkt).