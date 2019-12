13-inch MacBook Pro Retina

Retina is de naam die Apple aan haar haarscherpe beeldschermen meegeeft. Schermen die zo scherp zijn dat individuele pixels niet meer zichtbaar zijn. Het eerste product met een Retina scherm was de Apple iPhone 4, eerder dit jaar was er al de iPad (3) en een laptop: de 15-inch MacBook Pro Retina. Die laatste heeft nu een kleiner broertje gekregen: de 13-inch MacBook Pro Retina.



Het is een écht luxe paard, en dat mag ook wel want de instapuitvoering kost €1779 en het model dat wij bekeken, kost €2079. Dat is erg veel geld voor een laptop. Voor dat geld krijg je wel een zeer luxe laptop. De buitenkant is gemaakt van aluminium net als de andere laptops van Apple. Het toetsenbord is voorzien van ingebouwde verlichting en deze laptop met een scherm van 13 inch.

Haarscherp

Het scherm van de 13-inch MacBook Pro Retina heeft een uitstekende kijkhoek, alleen de helderheid zou wat ons betreft net nog een beetje beter mogen zijn. Het scherm biedt 2560x1600 pixels, het dubbele van de gewone MacBook Pro. En veel meer dan de 1366x768 die standaard is voor laptops met het Windows-besturingssysteem. Dat grote aantal pixels gebruikt Apple in haar MacOS X-besturingsyssteem niet om meer informatie op het scherm te plaatsen, maar om wat er te zien is op het scherm scherper weer te geven. Wanneer Windows op deze computer wordt geïnstalleerd dan wordt alles erg klein.



Dat is goed te zien wanneer je goede foto's beoordeelt, gemaakt met bijvoorbeeld een digitale spiegelreflexcamera, op het scherm. Dat ziet er realistischer uit dan op een gewoon scherm. Ook bij het bewerken van video levert de hoge pixeldichtheid van het Retina-scherm voordeel op. Een 1:1 beeld van een Full HD video opname kan in een venster bekeken worden. Nadelen heeft de techniek ook. Zo worden imperfecties van bijvoorbeeld de plaatjes op websites soms iets te duidelijk weergegeven. Het effect is te vergelijken met het bekijken van een dvd-film op een moderne Full HD-televisie.

Wel een SSD, geen dvd-brander

Het ontwerp van de 13-inch MacBook Pro Retina vertoont meer verwantschap met de dunne MacBook Air dan met de 13-inch MacBook Pro zonder Retina. Zo ontbreekt een ingebouwde dvd-brander. Die kun je (uiteraard) wel via USB aansluiten. Ook heeft de Retina geen harde schijf, maar een zogenaamde SSD (Solid State Schijf). Dat is een vaste schijf, die hetzelfde werkt als een harde schijf, maar gemaakt van supersnelle chips. Dit zorgt er voor dat de 13-inch MacBook Pro in de praktijk zeer vlot werkt. Het instapmodel heeft een SSD met een capaciteit van 128 GB, ons testmodel had er een van 256 GB.



De prestaties van de 13-inch MacBook Pro Retina zijn echter stukken minder dan het 15-inch model. De 13-inch heeft een dual-core Intel Core i5 of i7-processor, de 15-inch modellen zijn uitgerust met processors met vier rekenkernen. Ook heeft het grotere model een losse grafische processor van Nvidia. Werk je met zware software of veel software tegelijk dan is het prestatieverschil tussen die twee goed te merken. Een gemiddelde gebruiker zal minder merken van het verschil in snelheid. De werktijd op de accu is overigens behoorlijk goed, als de laptop rustig wordt gebruikt (continu bladeren door een document) meten we een werkduur van 7 uur.

Weinig uitbreidingsmogelijkheden

Een groot verschil tussen de gewone MacBook Pro en de uitvoeringen met Retina in de naam is het ontbreken van upgrademogelijkheden. Waar bij een gewone MacBook Pro het bijplaatsen van geheugen of het vervangen van de vaste schijf eenvoudig is, heeft Apple het upgraden erg lastig gemaakt. Bij een nieuwe aankoop is dat wellicht niet zo'n groot probleem, maar als in de loop van de tijd de behoefte verandert, of als er iets kapot gaat, is dat wel een behoorlijk nadeel.

Aansluitingen

De Apple 13-inch MacBook Pro Retina heeft twee USB 3.0-aansluitingen en twee Thunderbolt-aansluitingen. Een aansluiting voor een netwerkkabel ontbreekt, wifi is ingebouwd. Via Thunderbolt is het mogelijk een monitor aan te sluiten, maar ook zijn hiervoor netwerkadapters verkrijgbaar. Ook is het mogelijk een supersnelle verbinding te maken met een externe harde schijf via deze aansluiting. Er is ook een hdmi-aansluiting. Hiermee kun je een scherm of televisie op de MacBook Pro Retina aan te sluiten.

Conclusie

Het scherm van de 13-inch MacBook Pro Retina is een prima scherm, maar wel erg duur. Het beeld is haarscherp en heeft een uitstekende kijkhoek. Zeer geschikt voor wie veel met foto's werkt. De prestaties zijn prima, mede dankzij de SSD, wel zijn ze een stuk minder dan het 15-inch model, die heeft meer rekenkracht.

Wat is 13-inch MacBook Pro Retina

De 13-inch Apple MacBook Pro Retina is een zeer luxe laptop met een haarscherp (Retina) scherm. De prijs is erg hoog, de instapversie kost €1779. Het is het kleinere broertje, van de nog duurdere 15-inch MacBook Pro Retina.

Hij is zo'n 400 gram lichter dan de gewone 13-inch Apple MacBook Pro, en zo'n 300 gram zwaarder dan de even grote Apple MacBook Air. De Apple MacBook Pro Retina heeft een scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en weegt 1,62 kg.

De 13-inch MacBook Pro Retina heeft standaard een 128 GB SSD, 8 GB werkgeheugen en een dual-core Intel Core i5-processor. Als upgrade zijn snellere (dual-core) processors verkrijgbaar en grotere SSD’s. Het geheugen is bij aanschaf en ook niet later te vergroten. Apple levert Mac OS X Mountain Lion mee als besturingssysteem, maar het is ook mogelijk zelf Windows 7 te installeren.

Prijzen:

Apple 13-inch MacBook Pro Retina: 2,5 GHz Intel Core i5, 8 GB werkgeheugen, 128 GB SSD: €1779

Apple 13-inch MacBook Pro Retina: 2,5 GHz Intel Core i5, 8 GB werkgeheugen, 256 GB SSD: €2079

Specificaties:

Processor: Intel Core i5 2,5 GHz (dual-core)

Beeldscherm: 13 inch (2560x1600)

Werkgeheugen: 8 GB

SSD: 256 GB (testmodel)

wifi: 802.11n (300 Mbit)

Thunderbolt: 2x

usb 3.0: 2x

hdmi: Ja

sd-kaartlezer: Ja

Gewicht: 1,62 kg

Besturingssysteem: Mac OS X Mountain Lion

