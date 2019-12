Test 14 nieuwe laptops: hoe scoort de eerste met een AMD Ryzen-processor?

Nieuws|Tot voor kort draaiden alle krachtige laptops op een Intel Core-processor. Als je naar de winkel ging en een snelle laptop zocht, kwam je altijd uit bij een Intel Core i5 of i7. Dat is vanaf nu niet meer zo vanzelfsprekend, zo blijkt uit onze test van de eerste laptop met een AMD Ryzen Mobile-processor. Bekijk gratis de snelheidsscore van deze en die van de 13 andere geteste laptops.

AMD vs Intel

We hebben weer 14 nieuwe laptops aan onze test toegevoegd, met 1 vreemde eend in de bijt. De HP Envy x360 15-bq100nd is namelijk de eerste laptop in Nederland met een mobiele AMD Ryzen-processor. Dat is interessant omdat het processoraanbod van AMD tegenwoordig grofweg weer op hetzelfde niveau is als dat van Intel, na vele jaren van achterstand. Dat kunnen we wel concluderen aan de hand van de testresultaten van deze HP-laptop met Ryzen 5-processor: zijn oordeel voor snelheid is vergelijkbaar met dat van een laptop met een nieuwe generatie Intel Core i5.

Mindere accu en scherm

Helaas valt deze HP Envy x360 in andere opzichten dan weer licht tegen. Van de accuduur van ongeveer 6 uur bij gemiddeld gebruik hadden we iets meer verwacht maar vooral het scherm kan beter: de combinatie van een lage maximum helderheid en een glanzend paneel werkt in de praktijk niet erg prettig. Het scherm is daardoor alleen in donkere omgevingen goed af te lezen.

Bekijk de volledige testresultaten van de HP Envy x360 15-bq100nd (2PH19EA).

Meer Ryzen-laptops aangekondigd

Behalve de HP Envy x360 15-bq100nd zijn er nog geen laptops te vinden met een mobiele Ryzen-processor, maar andere fabrikanten zoals Acer en Lenovo hebben al wel modellen met een Ryzen 5 en Ryzen 7 aangekondigd. Zodra die beschikbaar komen, nemen we ze natuurlijk graag op in onze test. Houd de productvergelijker in de gaten voor updates.

Overzicht van alle 14 modellen

Bekijk hieronder alle 14 laptops die we aan de vergelijker hebben toegevoegd. We hebben de snelheidsscores in de tabel gezet zodat je zelf kunt zien hoe de HP Envy met AMD Ryzen het doet ten opzichte van alle laptops met Intel Inside.

Klik op de laptops voor de volledige testresultaten of ga naar de vergelijker voor alle geteste laptops.

