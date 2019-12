19 laptops vers getest: schermen variëren tussen de 12,3 en 17,3 inch

Nieuws|Zoals elke 2 weken gebruikelijk is, updaten we onze test laptops met nieuw geteste modellen. Dit keer voegen we 19 stuks toe. Schermformaten variëren tussen de 12,3 en 17 inch. Wat viel ons deze keer op?

Weinig nieuwe predicaten

Hoewel we weer veel nieuwe laptops hebben getest, zijn er weinig nieuwe laptops bekroond met een predicaat. Alleen bij de categorie 16 inch en groter is er een nieuwe toegekend. Het gaat om een nieuwe Beste Koop: de Lenovo-laptop met een oordeel net onder de 7 en een richtprijs van €450. De overige laptops behouden hun predicaat. Log in of maak gratis kennis om precies te zien welke 17 inch laptops worden beloond met een predicaat. Een overzicht van alle laptops die een predicaat hebben behaald staat op de beste laptops-pagina.

17e update van 2018

Dit is alweer update nummer 17 van de uitgebreide test laptops. Het is nodig om continu te testen omdat de laptopmarkt snel verandert. Dit keer lagen de eindoordelen tussen de 6,2 en de 8,0. Wat viel ons verder op?

Binnenkort getest

Onder voorbehoud kun je halverwege september 2018 weer nieuwe testresultaten verwachten. We denken dan in ieder geval dat de volgende laptops compleet zijn getest: Acer Aspire 5 A517-51-320P, Lenovo IdeaPad 320-15IAP (80XR010CMH), Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A500GSMH) en de HP 14-ck0910nd. En hopelijk nog een aantal anderen.

Gerelateerde pagina's: