Wat is de Satellite U500-1F7?

Rapportcijfer: 5,86

Gewicht: 2,43 KG

Verkrijgbaar tot en met juni/juli 2010

De notebook wordt geleverd met een 500 GB harde schijf, heeft een cd\dvd lezer-brander aan boord, kan overweg met een bekabeld en draadloos netwerk. De Satellite U500-1F7 heeft een 13,3 inch aanraakgevoelig scherm (meer daarover bij onze eerste bevindingen) en kan een resolutie aan van 1280 x 800. Er wordt geen externe muis meegeleverd of een draagtas. Tevens missen we een volledige versie van een beveiligingspakket, er zit een probeerversie van McAfee bij evenals een probeerversie van Office. Helaas missen we ook een herstel-dvd van Windows 7. Je moet dus zelf aan de slag om een herstelschijf te maken.

Toshiba levert een prima papieren, Nederlandstalige handleiding mee.

We vinden verder een webcam aan boord, 3 usb-aansluitingen, nog geen usb 3.0, maar wel HDMI, een geheugenkaartlezer en Bluetooth.

De Consumentenbond heeft de Toshiba Satellite U500-1F7 aan een eerste indruk onderworpen.

Lees de eerste bevindingen

Onze bevindingen

De Consumentenbond heeft de Toshiba Satellite U500-1F7 aan een eerste indruk onderworpen. Onze eerste bevindingen:



Jammer dat alle aansluitingen aan de zijkant zitten en niet een aantal aan de achterkant.



De notebook kan goed meekomen wat betreft snelheid en is daardoor prima geschikt voor o.a. multimediale taken zoals HD-films bekijken en bewerken. Een minpunt: de notebook gaat slechts 77 minuten mee op een volle acculading bij maximale belasting. Bij gemiddeld gebruik is dit 116 minuten.

De notebook is wel vrij luidruchtig. Als hij aan staat, maar geen taken uitvoert, horen we heel duidelijk het gezoem van de ventilatoren.

Met de kwaliteit van de behuizing zit het goed, die van het scherm echter niet. Doordat er een aanraakgevoelige laag overheen is geplaatst, lijkt het alsof er allemaal kleine kristalletjes in het scherm zitten. De laag is duidelijk zichtbaar en dit heeft een negatieve invloed op het kijkgenot. Toshiba levert 24 maanden garantie op de notebook en 12 op de accu.

Touché

En dan hetgeen deze notebook relatief uniek maakt: het aanraakgevoelige scherm. We hebben ermee gespeeld en het resultaat is verassend goed. Het scherm is niet altijd even precies bij het bepalen van de muispijl, daar is dus nog wel wat te verbeteren. Duidelijk is wel dat Windows 7 een prima ondersteuning biedt voor aanraakschermen. Browsen, instellingen aanpassen, muziek afspelen en tekenen gaat allemaal best goed met het touchscreen. Na een aantal minuten met de arm omhoog zitten, kregen we helaas wel last van kramp, het nadeel van bediening met vingers.

Conclusie

Leuke notebook, lekker snel. Helaas slechte accuduur. Aanraakscherm is leuk, maar zal slechts voor een beperkte doelgroep echt iets toevoegen. Nadeel is de extra laag op het scherm die de kwaliteit niet ten goede komt. Door deze extra is de notebook vrij duur en gezien de gemiddelde score dus te duur voor wat geleverd wordt.