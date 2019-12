Windows 8 krijgt weer een startknop

Windows 8 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft en de opvolger van Windows 7. In deze nieuwste versie is de startknop verdwenen, wat oor veel computergebruikers als een groot gemis wordt ervaren. In de nieuwste update van Windows (versie 8.1), die Microsoft 18 oktober beschikbaar stelt, is de startknop weer terug.



Ook is het met de nieuwste versie weer mogelijk om automatisch met het bureaublad te starten. Dit moet je dan wel zelf instellen, standaard opent Windows nog steeds met de gekleurde tegels die vooral geschikt zijn voor aanraakschermen.



Windows 8.1 is vanaf 18 oktober beschikbaar via Windows update.

Bron: windows.microsoft.com/nl-nl/windows-8/preview