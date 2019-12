Net als smartphones en tablets hebben ook laptops een accu waarmee je ze draadloos kunt gebruiken. Laptop-accu’s verschillen in capaciteit, accu- en levensduur. Ook kun je bij de ene laptop wel de accu vervangen, terwijl dat bij de ander zo goed als onmogelijk is.

Capaciteit

Een laptop-accu heeft een capaciteit die wordt weergegeven in milliampère-uur (mAh), of wattuur (Wh). Een gemiddelde laptop met een scherm van 15 inch heeft een accu met een capaciteit van 40 tot 60 Wh. Hoe meer hoe beter zou je ze zeggen, maar aan dit getal alleen heb je als koper niet zo veel. Belangrijker is hoe je laptop met de accu omgaat.

Accuduur

De daadwerkelijke accuduur is naast de capaciteit vooral afhankelijk van hoe zuinig je laptop is. En daarin verschillen laptops sterk. Heel snelle laptops, zoals gaming laptops, verbruiken relatief veel energie. Deze werken dus minder lang op een accu met dezelfde capaciteit dan laptops die iets minder krachtig zijn. Ook het schermformaat en de beeldresolutie hebben invloed op de accuduur.

Levensduur laptop-accu

De accu van een laptop heeft helaas niet het eeuwige leven. Lithium-ion accu’s gaan doorgaans 3 tot 5 jaar mee. Is de accu echt ‘op’? Dan zit er niets anders op dan de laptop permanent met een snoer aan de netstroom te hangen of de accu te vervangen.

Je kunt als gebruiker wel maatregelen nemen om je laptopaccu te ontzien en om de levensduur te verlengen. Bekijk 6 tips om de levensduur en de accuduur te verlengen

Wel of niet vervangbaar

Als de laptopaccu aan vervanging toe is, kun je een nieuwe kopen. Het vervangen wordt helaas steeds moeilijker. Voorheen hadden vrijwel alle laptops een accu die je er eenvoudig uit kon klikken, maar die modellen zie je steeds minder.

Bij dunne laptops zit de accu steeds vaker vast aan de binnenkant van de behuizing. Hierdoor is het soms niet - of bijna niet - mogelijk om de accu zelf te vervangen. Dan ben je aangewezen op een fabrikant of een derde partij, en daar zit nu eenmaal een flink prijskaartje aan. Houd hier rekening mee als je een laptop koopt.

Laptop accu kopen

Heb je een laptop waarbij je de accu wel zelf kunt vervangen? Dan kun je online een nieuwe kopen. Net als met bijvoorbeeld inktcartridges past niet elke accu in elke laptop. Ga op zoek naar de accu die specifiek bij jouw laptop hoort. Let op het typenummer, de capaciteit van de accu en of het een originele of kloonaccu is.

Een originele accu kost al gauw €100 en kloonaccu’s zijn er vanaf ongeveer €40. De kwaliteit van vooral kloonaccu’s wisselt echter nogal, maar we hebben geen data om daar specifieke uitspraken over te doen. Wil je zekerheid? Kies dan voor een originele accu.

Garantie

Laptopfabrikanten geven vaak minder lang garantie op de accu dan op de laptop zelf, meestal maar 12 maanden. De reden hiervoor is dat de accu aan slijtage onderhevig is, het is als het ware een verbruiksproduct. Op een gegeven moment is hij op. Recht op garantie heb je dus niet als je na 4 of 5 jaar een nieuwe accu nodig hebt.