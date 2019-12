Apple biedt gratis MacBook-reparatie aan wegens toetsenbordproblemen

Nieuws|Apple heeft een reparatieprogramma opgezet na veel klachten over slecht werkende toestenborden van MacBooks. Als je een MacBook of MacBook Pro hebt en je hebt problemen met je toetsenbord, dan kun je bij Apple terecht voor gratis reparatie.

Apple geeft toe dat er problemen kunnen optreden met toetsenborden van sommige MacBook- en MacBook Pro-modellen. Het merk is daarom gestart met een reparatieprogramma waarbij alle getroffen MacBook-toetsenborden gratis worden gerepareerd. Je hebt hiervoor geen AppleCare-verzekering nodig. Je kunt op afspraak terecht bij de dichtstbijzijnde Apple Store of erkende Apple serviceprovider voor gratis reparatie.

Klevende toetsen

MacBook-gebruikers klagen op internet vooral over toetsen die blijven kleven of dat er meerdere aanslagen worden geregistreerd bij het intikken van een toets. Ook verschijnt er soms niets op het scherm na een toetsaanslag. Het is onbekend hoeveel gebruikers er precies last van hebben. Bij de MacBooks die we voor onze eigen test hebben ingekocht, hebben we deze problemen in ieder geval niet kunnen reproduceren.

Welke MacBooks komen in aanmerking?

Heb je een MacBook uit onderstaande lijst en heb je last van deze of andere problemen met het toetsenbord? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de gratis reparatie. Zowel MacBooks met als zonder touchbar komen in aanmerking.

MacBook (Retina, 12­-inch, Begin 2015)

MacBook (Retina, 12­-inch, Begin 2016)

MacBook (Retina, 12­-inch, 2017)

MacBook Pro (13-inch, 2016, Twee Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-inch, 2017, Twee Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13­-inch, 2016, Vier Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13­-inch, 2017, Vier Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15­-inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

Weet je niet meer precies welke MacBook jij hebt? Ga dan op je MacBook naar het Apple-menu en vervolgens naar ‘Over deze Mac’. Daar vind je het type en het jaartal van je eigen MacBook.

Bekijk ook de door ons geteste MacBooks in de vergelijker.