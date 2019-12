Apple introduceert nieuwe MacBook Pro’s

Apple heeft het 13 en 15 inch model van hun populaire MacBook Pro laptop voorzien van een update. Gebruikers profiteren van 1 tot 2 uur langere batterijduur door het nieuwe besturingssysteem OS X Mavericks en het lagere energieverbruik van de nieuwe processor. De modellen zijn uitgerust met een hoge resolutie-scherm, wat een extra scherp beeld oplevert.

De MacBook Pro is dunner én lichter geworden. Hij is slechts 1,8 cm dik en weegt 1,57 kg (13 inch uitvoering) of 2,02 kg (15 inch uitvoering). De modellen draaien volledig op het snelle flashgeheugen, in plaats van een (dikke) harde schijf.

Op gebied van connectiviteit zijn de MacBooks voorzien van ondersteuning voor nieuwste bluetooth en wifi-verbindingen, evenals 4K-beeld op een losse monitor.

Apple verlaagt de prijzen van de MacBook Pro's. Ze zijn €200 goedkoper dan hun voorganger. Bovendien levert Apple gratis het Microsoft Office-alternatief iWork mee, tezamen met creativiteitssuite iLife. De MacBook Pro's zijn per direct te koop.

