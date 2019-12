Wat is de Apple Mac mini?

De Mac mini is een desktop computer die teruggebracht is tot de essentie. Een klein kastje dat op het bureau kan staan. Niets meer niets minder. Een andere manier om tegen de kleinste computer van Apple aan te kijken is: een laptop zonder scherm en accu.

De Mac mini ziet er luxe uit, hij is vierkant en maar 3,6 centimeter hoog. Een klein koektrommeltje waarin een complete computer zit verscholen. De Mac mini wordt 'kaal' geleverd, zonder toetsenbord en muis en een beeldscherm moet er ook bij uitgezocht worden.

Alleen het noodzakelijke

Ook op veel andere vlakken valt op dat Apple niet op stijl, maar op extra voorzieningen heeft bespaard. Geen veelheid van aansluitingen aan de voorkant van het apparaat, geen verzameling lampjes: slechts één lampje en geen dvd-lezer/brander. De aansluitingen zitten, keurig op een rij, aan de achterkant. Er zijn: 4 usb-poorten, een HDMI-aansluiting voor een monitor, FireWire 800 en een netwerkaansluiting voor internet.

Ook heeft Apple haar nieuwe supersnelle Thunderbolt-aansluiting ingebouwd. Op dit moment is die alleen nog te gebruiken om een scherm te koppelen aan de Mac mini. In de toekomst kan er een snelle verbinding worden gelegd met een externe harde schijf. Momenteel zijn dergelijke producten nog amper verkrijgbaar.

Mobiele processor

We noemden de Mac mini al een laptop zonder scherm en accu. Dat slaat niet alleen op het compacte formaat, maar ook op de techniek. De Mac mini heeft een mobiele Intel Core i5-processor en een notebookschijf. Ook de overige onderdelen komen uit de laptophoek. In tegenstelling tot de meeste laptops zit de voeding in de Mac mini.

We bekeken de 'luxe' variant van de Mac mini, deze kost €799 en heeft een 2,5 GHz Intel Core i5 2520M aan en 4 GB werkgeheugen. De goedkopere versie heeft een 2,3 GHz Intel Core i5 2410M en slechts 2 GB. Deze instapversie kost € 599 en is tevens de goedkoopste Mac. Een ander verschil tussen de dure en de goedkope is de videokaart, die is in de goedkope ingebouwd in de processor, bij de duurdere wordt een AMD Radeon 6630M videokaart gebruikt.

Lion

De Mac mini wordt geleverd met het zeer gebruiksvriendelijke Apple Mac OS X 10.7 Lion-besturingssysteem. Dankzij de ingebouwde Boot Camp optie is het ook mogelijk om Windows 7 te installeren.

Apple Mac mini: review

Wat maakt een desktop computer een desktop computer? Apple komt met haar Mac mini dicht bij de essentie. Een klein kastje, met alleen aan de achterkant aansluitingen, maar toch alles wat een gewone gebruiker nodig heeft .

Een klein kastje dus, dat door de aluminium buitenkant heel luxe overkomt. De aansluitingen zitten aan de achterkant . Dat lijkt makkelijk, maar even snel een geheugenstick of externe schijf aansluiten gaat zo minder snel.

De Mac mini wordt geleverd zonder toetsenbord en muis. Apple levert die los á €69 per stuk. Een pc-muis en toetsenbord zijn een stuk goedkoper.

Sneller

De oude Mac mini had een Intel Core 2 Duo, de nieuwe is uitgerust met een Intel Core i5 . Deze is alleen lang niet zo snel als de Core i5's van de meeste andere desktopcomputers. De Mac mini heeft namelijk een mobiele processor en die is minder snel, maar ook zuiniger. Toch zijn de prestaties voor de meeste standaardtoepassingen toereikend. Het energieverbruik is laag, in rust maar zo'n 20 Watt. Dat is weinig in vergeleken met andere bureaucomputers.

De standaardvariant (€599) heeft slechts 2 GB werkgeheugen, dat is erg weinig. We hebben de duurdere versie (€799) getest en die heeft 4 GB. Opvallend genoeg is het werkgeheugen het enige dat echt makkelijk is te vervangen of uit te breiden. Gelukkig maar, want voor een upgrade naar 8GB vraagt Apple maar liefst €200. Doe je dat zelf dan kost het veel minder.

Beide versies hebben een 500 GB harde schijf; via haar webwinkel biedt Apple ook andere configuraties aan.

Lion

De Mac mini wordt geleverd met Mac OS X Lion. De nieuwste versie van het Apple-besturingssysteem. Een van de belangrijkere vernieuwingen is de toevoeging van extra mogelijkheden om met vingergebaren het systeem te bedienen. Om dit ook op een Mac mini te kunnen doen heb je het dure, draadloze touchpad MagicPad nodig of de MagicMouse (beiden €69 per stuk ).

Conclusie

De Mac mini is een kleine computer die gebaseerd is op de techniek van een notebook. Daardoor is de Mac mini zuinig, maar niet zo snel als een grote, moderne desktop. Net als alle andere Apple-producten is ook de Mac mini niet goedkoop. Alle aansluitingen zijn aan de achterkant geplaatst, dat is netjes maar niet altijd even handig. De Mac mini wordt zonder toetsenbord en muis geleverd, maar voor de handige mogelijkheden van het nieuwe Mac OS 10.7 is een Apple muis of touchpad eigenlijk noodzakelijk.

Plus

Klein;

Zuinig;

Mooi ontwerp.

Min