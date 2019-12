Preview: Apple MacBook (2015)

Eerste indruk|Apple heeft een nieuw type laptop aangekondigd die opvallend veel dunner en lichter is dan eerdere notebooks van Apple. De nieuwe Apple MacBook is slechts 13 millimeter dik en weegt 900 gram. Daarmee is hij 25% dunner en 10% lichter dan de MacBook Air.

De Apple MacBook is binnenkort te koop in Nederland en zal in de eenvoudigste uitvoering €1450 kosten. We verwachten deze machine snel op onze testbank te kunnen leggen en zijn vooral benieuwd of het dunne toetsenbord prettig typt en de invloed van de langzame processor de algemene prestaties niet te veel in de weg zit.

Scherm

Door de randen rondom het scherm extra dun te houden heeft Apple een relatief groot (12”) scherm in de laptop kunnen bouwen. De MacBook Air, die ongeveer hetzelfde formaat heeft, moet het doen met een 11” scherm. Het 12” scherm heeft een hoge puntdichtheid van 2304 x 1440 puntjes. Die dichtheid is gelijk is aan de Apple MacBook Pro Retina die bekend staat om zijn mooie scherm. Wij zijn benieuwd of het scherm van de nieuwe MacBook van vergelijkbare kwaliteit is.

Toetsenbord

Om de machine zo dun te krijgen heeft Apple gekozen voor een nieuw type toetsenbord met veel dunnere toetsen. Dunnere toetsen zijn doorgaans garantie voor onprettig typen, maar Apple claimt hier een oplossing voor te hebben gevonden. We betwijfelen het maar zullen hier natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden in onze komende test.

Processor

De MacBook is uitgerust met een nieuwste generatie Intel Core M-processor. Deze processoren staan bekend om hun lage stroomverbruik en kunnen zonder ventilator werken. Omdat ze zo zuinig zijn, kunnen ze lang werken met een relatief kleine accu. Helaas staan deze processoren niet bekend om hun snelheid, maar er is meer wat de snelheid van een laptop bepaalt. Het is dus zeker niet uitgesloten dat de prestaties van de nieuwe MacBook toch acceptabel zullen zijn.

Aansluitingen

Wat aansluitingen betreft is deze machine uiterst sober uitgevoerd. Er is een koptelefoonaansluiting en een usb-aansluiting van het nieuwste type (3.1). Voor een usb-stick of een hdmi-kabel is dus geen plek. Daarvoor heb je (kostbare) verloopstekkers nodig, die je op de enkele USB 3.1 aansluiting aansluit. Wil je er meerdere aansluiten dan heb je een splitter nodig.

