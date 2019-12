Apple MacBook Pro 2016

Conclusie

Je houdt er van, of niet. Dat is kortweg de conclusie over de nieuwe MacBook Pro van Apple. Veel mensen zullen het nieuwe toetsenbord en het gebrek aan poorten niet kunnen waarderen. Ook de nieuwe aanraakgevoelige balk zal niet iedereen direct kunnen bekoren. Zelf waren wij ook nog niet overtuigd.

Fijn of niet, bepaalde veranderingen stellen Apple wel in staat om weer een prachtige, slanke en krachtige laptop neer te zetten. Het scherm en de prestaties zijn uitstekend. Er komt voor een laptop zeer goed geluid uit en macOS werkt fijn. Ook de vingerafdrukscanner is een welkome toevoeging. Helaas is deze alleen voorbehouden aan de duurdere modellen met Touch Bar.

De nieuwe MacBook Pro kampt momenteel alleen mogelijk met een batterijprobleem. Verschillende gebruikers klagen over een erg korte accuduur. Het is nog onduidelijk waar dit precies door komt. Op dit moment is het dan ook verstandig om te wachten met aanschaffen als je dat van plan was.

Lichter en dunner

Less is altijd more in Apples ogen. De nieuwe MacBook Pro is dan ook weer compacter dan zijn voorganger. Dat zie je ook wel als je het nieuwe model op het oude model legt: minder breed en dunner. Met een goeie 200 gram minder weegt het 13 inch model 1,4 kilo. Daarmee is het nieuwe model net zo zwaar als de MacBook Air die bekend stond om zijn lage gewicht. Het prettige gewicht komt onder andere door: het ontbreken van een oplichtend logo op de achterkant, een dunner toetsenbord en minder aansluitingen.De nieuwe MacBook Pro is er naast het bekende zilvergrijs nu ook in de kleur ‘spacegrijs’. Best mooi vinden wij.

Minder aansluitingen

De zijkanten van de nieuwe MacBook zijn gestript van aansluitingen. Apple kiest voor 4 maal een usb-c 3.1-poort en een koptelefoonaansluiting. Op het 13 inch model zonder Touch Bar heb je slechts 2 usb-c-poorten. Deze poorten kun je voor heel veel doeleinden gebruiken: opladen, beeldschermen aansturen, data-overdracht, enzovoort. Weg zijn de kaartlezer, de hdmi-poort, de Thunderbolt-poorten en de ‘gewone’ usb-poorten. Even je iPhone bekabeld aansluiten op een gewone usb-poort gaat dus niet meer. Voor veel verbindingen zul je dus een adapter moeten kopen of een draadloze oplossing moeten vinden. Het vereist wat aanpassingen in je gedrag als je dat niet gewend bent en het kan soms bijzonder onhandig zijn. Uiteindelijk juichen we minder verschillende aansluitingen wel toe. Ook oogt het bijzonder strak.

Nieuw toetsenbord

Deze eerste indruk is geschreven op de nieuwe MacBook Pro waardoor we een goede indruk konden krijgen van het toetsenbord. Apple gebruikt voor het nieuwe model hetzelfde maar verbeterde vlindermechanisme als in de 12 inch MacBook. Hierdoor heeft het nieuwe toetsenbord hele dunne toetsen die je maar minimaal kunt indrukken. In het begin is typen hierop erg onwennig en maak je wat typefouten. Ook vraag je je soms af of je een toets nu of wel niet hebt aangeslagen. Uiteindelijk went het wel, maar we kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die er nooit fan van zullen worden.

Andere veranderingen zijn de vergrote toetsen en touchpad. Vooral dat laatste is fijn en zorgt voor een lekker groot vlak om de MacBook met vingerbewegingen te besturen. Je kunt het touchpad niet indrukken, maar deze geeft een trilling terug waardoor het lijkt alsof je iets indrukt. Vanaf het begin voelt dit natuurlijk aan en missen we de fysieke beweging niet.

Touch Bar

Het meest opvallende aan het nieuwe toetsenbord, en de hele MacBook, is natuurlijk de Touch Bar. De vertrouwde functietoetsen zijn vervangen door een aanraakgevoelige strip, alsof er een stukje iPhone in je MacBook is verwerkt. De samenstelling van de Touch Bar verandert mee met het programma dat je gebruikt. Zo krijg je in Safari knoppen te zien voor favorieten en tabbladen, en zie je bij YouTube een tijdsbalk om de video snel voor- of achteruit te spoelen.

Het gebruik van de balk is wennen. In het begin besef je vaak niet eens dat ie er is en dat je hem kunt gebruiken. Maar na meer gebruik begin je voor specifieke programma's handige functies te ontdekken. Bijvoorbeeld voor het bewerken van foto's of video's waar met sleepbewegingen veel finesse nodig is.

Maar in andere gevallen voelt de balk ook overbodig of dubbelop aan. Waarom zou je op ‘bewaar’ drukken in de Touch Bar om een bestand op te slaan, als je al heel dicht bij die knop bent met de gewone muisaanwijzer. Ook moet je voor bepaalde zaken nu 2 keer drukken, waar dat vroeger met één druk op de knop kon, zoals het volume aanpassen.

Daarnaast is het een extra bedieningslaag waardoor je brein constant moet beslissen of je iets via het toetsenbord gaat doen, via het touchpad, of via de nieuwe toolbar. Voor het gebruik van de balk moet je ook steeds wegkijken van je scherm, waar je een toetsenbord en touchpad vaak blindelings gebruikt.

Vingerafdrukscanner

In de Touch Bar zit een welkome toevoeging verwerkt, de vingerafdrukscanner. Met de scanner log je gemakkelijk in op je MacBook, download je apps in de App Store en voer je betalingen uit met Apple Pay. Dat laatste is echter nog steeds niet beschikbaar in Nederland. Door de scanner hoef je voor veel dingen niet meer je wachtwoord in te voeren.

Geluid

De kwaliteit van de speakers in de MacBook Pro is ook weer opgekrikt. Het geluid is helderder en ook veel harder. Uiteraard is muziek altijd nog beter te beluisteren over losse speakers of met een hoofdtelefoon, maar voor een laptop komt er een aardig geluid uit. Twee opvallende feitjes: het iconische geluidje bij het opstarten is verdwenen en de speakergaatjes aan beide zijkanten van het toetsenbord zijn puur esthetisch. De speakers bevinden zich namelijk helemaal niet onder de gaatjes maar een stuk lager.

Mogelijke problemen met batterijduur

Apple belooft een gebruiksduur tot 10 uur bij licht gebruik. Veel gebruikers klagen echter over een veel kortere accuduur, soms van zo’n 4 tot 6 uur, zelfs bij licht gebruik. In onze test zien we dat bij sommige testsoftware ook, maar we zagen ook accutijden van 9,5 uur. Leg je de nieuwe MacBooks het vuur aan de schenen, dan gaan ze nog minder lang mee. Het is te hopen dat het probleem tijdelijk is voor de gebruikers. Apple gaat een update uitbrengen voor macOS (10.12.2). Het is onduidelijk of hier oplossingen inzitten voor de accuduur. Hopelijk brengt de update verbetering voor bepaalde gebruikers.

Siri

In de Touch Bar is er uiteraard ook plaats voor een Siri-knop, nu ingebakken in het nieuwe macOS Sierra. Met Siri kun je zoeken in bestanden, afspraken plannen en zaken opvragen zoals de stand van de Eredivisie. Siri kan nog veel meer, maar net als op de iPhone zijn de antwoorden die je terug krijgt niet altijd vrij van fouten of bruikbaar waardoor je het de volgende keer liever zelf doet.

Prijs

Toen Apple de nieuwe MacBooks aankondigde was een veel gehoorde klacht dat ze te duur zijn. De nieuwe MacBooks zijn, zoals we van Apple gewend zijn, inderdaad aan de dure kant. Vooral het 15 inch model is prijzig met een basisprijs van €2700. Dat is €600 meer dan het model van vorig jaar. Iedere MacBook is leverbaar met betere onderdelen waardoor de prijs nog verder kan oplopen. De laptops van Apple zijn dan ook veruit de duurste laptops in de markt. Hier staat dan wel een zeer goede laptop samengesteld uit prima componenten tegenover. Maar ook voor de naam Apple moet worden betaald.

Dit zijn de basismodellen die Apple aanbiedt:

13 inch model

MacBook Pro met 256 GB opslag: €1699

MacBook Pro met Touch Bar en 256 GB opslag: €1999

MacBook Pro met Touch Bar en 512 GB opslag: €2199

15 inch model

MacBook Pro met Touch Bar en 256 GB opslag: €2699

MacBook Pro met Touch Bar en 512 GB opslag: €3199

Bekijk alle nieuwe MacBooks en de testresultaten in onze Vergelijker.

