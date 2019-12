Eerste indruk|Buffalo's nieuwste externe harde schijf, de DriveStation DDR (HD-GDU3) heeft een grote opslagcapaciteit van 2 of 3 TB en combineert dit met 1GB aan buffergeheugen. Door die unieke combinatie moet bestandsoverdracht tot 2,3 keer sneller plaatsvinden, beweert Buffalo. Maar is de DriveStation DDR ook sneller?

Buffalo DriveStation DDR: review

Supersnel? Dat valt tegen

Een externe harde schijf is handig als je extra opslagruimte nodig hebt of back-ups wilt maken. Ze zijn vaak langzamer dan de harde schijf in je computer, waardoor het kopiëren en plakken van bestanden lang kan duren. De Buffalo Drivestation DDR claimt 2,3x sneller te zijn dan andere harde schijven. Ze hebben daarvoor een slim trucje: buffergeheugen. Maar uit onze test blijkt dat dit trucje nauwelijks voor extra snelheid zorgt. Ondanks dat is de harde schijf behoorlijk snel.

Fabrikant-claim te hoog

De fabrikant claimt bestanden te kopiëren met een snelheid tot 400 megabytes (MB) per seconde. Om dat te halen, gebruiken ze een supersnelle computer. Wij testen de DriveStation DDR met een gewone consumentencomputer en halen maar 40% van die snelheid. Je hebt daarvoor wel een nieuwe usb-3-aansluiting op je computer nodig. Met alleen usb-2 is de snelheid veel lager.

Stijlvol maar log

Een stijlvolle zwarte behuizing omhult de 3,5 inch grote harde schijf. Je kunt hem zowel horizontaal als verticaal plaatsen. De DriveStation DDR is jammer genoeg behoorlijk fors. Er zijn aanzienlijk kleinere schijven te koop. Bovendien heb je naast een usb-kabel ook een aparte stroomkabel nodig. Dit is dus geen schijf om gemakkelijk mee te nemen.

Windows en een beetje Mac

De harde schijf is geschikt voor Windows en Mac. Mac-gebruikers moeten echter wel de schijf (her)formatteren naar een ander bestandsformaat. Dat is geen beginnersklusje. Ook werkt een deel van de meegeleverde software alleen op Windows.

Conclusie

De harde schijf is snel met kopiëren en plakken, maar zeker niet zo snel als de fabrikant beweert. Je hebt pas echt wat aan die snelheid als je vaak véél grote bestanden kopieert. Voor de meeste mensen, is een wat langzamere, maar compacte harde schijf zonder aparte stroomkabel veel aantrekkelijker.

Voordelen: behoorlijk snel;

prijs en prestatie staan in verhouding. Nadelen: groot apparaat;

heeft aparte kabel voor stroom.

Lees ook:

Wat is Buffalo DriveStation DDR?

Buffalo DriveStation DDR is een grote externe harde schijf met hoge lees- en schrijfsnelheden. De fabrikant claimt snelheden die zich moeten meten met Solid State Drives. Dit is mogelijk doordat de schijf is uitgerust met DDR3 RAM-geheugen, het buffergeheugen dat we ook in computers vinden.

In het kort

Harde schijf van 2 of 3 TB groot;

usb-3-aansluiting;

1 GB aan RAM-geheugen.

Werking

Volgens de fabrikant worden hogere snelheden behaald op de volgende manieren:

Door bestanden eerst naar RAM-geheugen te verplaatsen is de schrijfopdracht op je computer sneller 'klaar'. De DriveStation DDR verplaatst vervolgens de bestanden van het RAM-geheugen naar zijn eigen harde schijf.

Op Windows pc's kun je meegeleverde Turbo PC EX software installeren. Daarmee wordt het RAM-geheugen in je computer óók als tijdelijke opslag gebruikt om het lees- en schrijfproces te versnellen.

Er wordt usb-3 gebruikt, dit is zo'n 10x sneller dan usb 2.

Testmethode

We testen de schijf met de Toshiba U920t-laptop met Windows 8.1. We kiezen bewust geen krachtpatser als computer, omdat we een representatief oordeel willen geven. Lees- en schrijfsnelheden worden gemeten:

zoals de DriveStation uit de doos komt, zonder iets te installeren;

na installatie van het meegeleverde TurboPC Ex-programma;

na het uitschakelen van het tijdelijke RAM-geheugen op de harde schijf.

Lees onze review van de Buffalo DriveStation DDR