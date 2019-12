Dixons: 3 jaar garantie op Apple-producten

Doorgaans heeft de garantie op elektronicaproducten een kortere termijn.

Onlangs lag Apple onder vuur omdat het consumenten niet juist zou informeren over de garantie op producten waar die consumenten volgens de wet recht op hebben. Inmiddels heeft Apple zijn informatievoorziening aangepast, mede onder druk van Europese consumentenbonden.

Dixons rept in het persbericht niet over 'het gedoe' met de Apple-garantie, maar ...'kiest heel bewust voor de driejarige garantie, vanwege de kracht van het merk.'

Steven Bakker (CEO) van Dixons: 'Het aanbieden van een driejarige garantie werkt voor iedereen positief. Wij hebben vertrouwen in Apple en durven daarom de kwaliteit van hun producten te garanderen.'

Hoe de verlengde garantie bij Dixons precies werkt, moet de Consumentenbond nog bestuderen. Zodra we meer details weten, lees je het in een update.

(bron: persbericht Dixons)

Update vrijdag 15 juni 16.00 uur: Inmiddels heeft het pr-bureau van Dixons laten weten dat de 3 jaar garantie bij Dixons 'fabrieksgarantie' betreft. In ieder geval accu's (zoals in MacBook laptops) zouden niet onder de 3 jaar garantie vallen. Wat precies met 'fabrieksgarantie' wordt bedoeld, zal later nog worden toegelicht. Wij melden dit in een nieuwe update.