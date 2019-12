Eerste indruk|Google, Samsung en Acer hebben een laptop gemaakt die bijna volledig via internet werkt, oftewel: in de 'cloud'. Met deze Google Chromebook hoef je niks meer op je eigen harde schijf op te slaan. Wat is het? Wat zijn onze ervaringen?

Prepaid of abonnement?

Prepaid of abonnement?

KPN levert bij de chromebook een prepaid-simkaart met gratis 1 GB data. Die GB is één maand houdbaar. Overgebleven MB's neem je dus niet mee naar de volgende maand. Daarna kun je je tegoed opwaarderen. Daarbij betaal je €10 voor 62,5 MB of €20 voor 125 MB. Wie niet met prepaid wil betalen, moet een abonnement voor mobiel internet afsluiten. Dat kan ook bij andere aanbieders dan KPN.

Gratis

Met de KPN prepaid simkaart betaal je vanaf de tweede maand €0,16 per MB, omdat je de eerste maand 1 GB gratis krijgt. Met een KPN abonnement voor mobiel internet op je laptop betaal je veel minder: maximaal €0,04 per MB. Waar je met prepaid voor €20 125 MB krijgt, betaal je voor een abonnement €20 per maand en krijg je 500 MB.

De 'cloud'

Omdat de Chromebook bijna volledig in de 'cloud' werkt, kun je er vanuit gaan dat je veel data verbruikt. Aan 125 MB heb je dus waarschijnlijk niet voldoende. En aan 62,5 MB al helemaal niet. Na die ene gratis GB van KPN prepaid ben je dan ook veel voordeliger uit met een abonnement. Zowel bij KPN als bij andere providers.

Wat is Google Chromebook?

Het zal niemand ontgaan zijn: 'de cloud is coming'. Steeds meer zaken kun je intussen beter online ('in the cloud') doen dan op je eigen computer. Waarom heb je eigenlijk nog allerlei programma's op je computer nodig, moet Google gedacht hebben. Een browser is alles wat je nodig hebt. Voor wie het daar mee eens is, maakte Google samen met Samsung en Acer de Chromebook. Een laptop met een minimum aan software en hardware. Alleen een opstartscherm en een browser waarmee je vervolgens direct online aan de slag kan.

Samenwerking Acer en Samsung

Google maakt deze notebooks niet zelf. Daarvoor zijn ze een samenwerking aangegaan met Samsung en Acer. Op de Computex, de grootste computerbeurs van Azië, in Taipei kregen wij de kans met de Chromebook die Samsung maakt aan de slag te gaan.

De buitenkant

De Chromebook ziet er wat gewoontjes uit. Het eerste wat opvalt is dat de caps-lock vervangen is door een knop met een vergrootglaasje. De zoekknop! Als er een knop op een toetsenbord zit die gemist kan worden is het wel de caps-lock. Of het tweede leven voor deze knop als zoekknop meer plezier biedt, zal moeten blijken. De ctrl en de alt-knop zijn erg groot en de 'windows-knop' ontbreekt (want Windows is uiteraard niet geïnstalleerd).

Er is geen uitgang voor hdmi, maar met een verloopstekker kun je wel een vga-scherm aansluiten. Er is een SDXD-aansluiting voor geheugenkaartjes. De webcam heeft 1 megapixels op de sensor. Genoeg voor skypen, niet geschikt voor andere doeleinden.

De notebook weegt 1.5 kilo en heeft zowel aan de linker- als de rechterkant een usb-poort. Het scherm van de Chromebook is mat. Wat een hoop hinderlijk gespiegel en geschitter tegengaat.

De binnenkant

Deze Chromebook is uitgerust met een Intel Atom 1.66 GHz dual-core N570. Een goedkope, energiezuinige, maar ook tamme processor die we eigenlijk alleen tegenkomen in kleine netbooks en een enkele tablet. De Chromebook heeft 2GB intern geheugen en 16 GB opslagruimte. Dat laatste is weinig, maar omdat je alles toch online opslaat niet meer relevant.

Opstarten

De computer start relatief snel op. Na iets meer dan 10.2 seconden zien we een schermpje waar we kunnen kiezen uit:

Aantal bestaande accounts;

Nieuw account aan maken;

Inloggen met Google-account;

Anoniem gebruiken.

Anoniem surfen

Wie kiest voor guest/anoniem kan gelijk aan de slag. Favorieten, cookies en de bezochte websites worden niet opgeslagen en zijn weg nadat je uitlogt. Voor de rest is het gebruik identiek aan de ingelogde variant met het verschil dat er in de anonieme modus linksboven een klein wit spookje te zien is met een gat in zijn hoofd en een zeempje erboven.

Inloggen

Wie kiest om in te loggen ziet linksboven het spookje niet meer staan. Eerder gemaakte favorieten zijn direct beschikbaar. Ga je in de ingelogde mode naar een van de googlediensten, dan hoef je daar niet nog een keer op in te loggen.

Speciale knoppen

Het toetsenbord heeft een paar nieuwe knoppen:

Zoekknop - deze opent een nieuw venster. In dit venster kun je het adres van een website ingeven, of een zoekopdracht typen. Deze zoekactie wordt dan door Google.com uitgevoerd;

Fullscreenbutton. Tabjes zijn weg, je werkt in de actuele tab.

Veiligheid

Omdat de Chromebook een minimum aan software en applicaties gebruikt, is veiligheid al gelijk een minder groot probleem dan op een computer met het veel geplaagde Microsoft Windows. Toch heeft Google 2 zaken ingebouwd om de veiligheid verder veilig te stellen. Daarnaast heeft Google de nodige maatregelen genomen om de veiligheid verder veilig te stellen:

Elk webpagina draait uiteraard in zijn eigen tabje en elk tabje heeft zijn eigen omgeving (Sandbox). Mocht je onverhoopt toch op een frauduleuze site te recht komen dan zal de schade zich beperking tot datgene wat zich in die tab afspeelt. Door deze tab af te sluiten ben je overal weer vanaf.

De Chromebook controleert bij het opstarten van het systeem of alles nog in orde is. Bij eventuele problemen overschrijft het systeem met een kopie van het laatste goed werkende versie (verified boot). Nieuwe versies van de software van de Chromebook worden in de achtergrond geladen en automatisch geïnstalleerd.

Google Chromebook review

De Chromebook opent automatisch met Google's eigen browser 'Chrome' en die is ook met geen mogelijkheid af te sluiten. Wie Chrome gebruikt als browser op zijn eigen computer en het programma wel eens full-screen heeft gebruikt, heeft een identieke ervaring gehad aan wat we vandaag met Chrome meemaakten. Chrome heeft een sobere look, maar werkt soepel en laadt snel. Voor een uitgebreide uitleg over Chrome verwijzen we naar ons webdossier browsers. Chrome op het Chromebook werkt voorbeeldig en zelfs sites met flash werken prima. Toch vinden we een aantal sites die niet uit de verf komen.

Gezellig chatten op chatroulette zat er niet in, flash herkent de ingebouwde webcam niet. En fragmenten bekijken op 'Uitzendinggemist' zit er helaas niet in. Hiervoor is de plugin Silverlight nodig en die heeft het Chromebook niet standaard voorradig. Het scherm adviseert de plugin te downloaden. Dat downloaden lukte ons wel maar met het bestand 'silverlight.exe' weet de Chromebook vervolgens geen raad.

Snelheid

Alhoewel het opstarten behoorlijk snel gaat (10.3 seconden) hadden we op meer gehoopt. Uiteindelijk hoeft er geen compleet besturingsysteem met alles er op en eraan geladen te worden. Ook het browsen gaat niet langzaam, maar op een vers geïnstalleerd Windows-systeem gaat het zeker zo snel.

Windows-systemen worden steeds langzamer in de loop van de tijd. In principe zou de Chromebook daar geen (of veel minder) last van moeten hebben, alhoewel ook de Chromebook aan updates onderhevig is.

Accuduur

Volgens de website van Google zou deze Samsung het 8,5 uur vol moeten kunnen houden.Toen we de voedingsstekker uit de notebook haalden, ging de accuduur indicatie op en neer tussen 8 en 10 uur. Een echte test zou uit moeten wijzen hoe reëel deze schattingen zijn, maar gezien de energiezuinige processor en het ontbreken van een harde schijf met bewegende delen, zou 8,5 uur best eens gehaald kunnen worden. Hierbij maakt het niet zoveel uit voor welke activiteit je de computer gebruikt; het echte rekenwerk gebeurt immers in de 'cloud'. Alleen het bekijken van films vraagt wat meer van de processor wat de accuduur verkort.

Hoge prijs

Waarschijnlijk komt de Chromebook voor €400 op de markt. Dat is veel geld gezien de componenten waaruit deze machine is samengesteld. Het zou ons niet verbazen als deze prijs (op termijn) nog flink naar beneden wordt bijgesteld. Ook zien we aanbiedingen in combinatie met een online internetabonnement. In hoeverre deze wel de moeite van het aanschaffen waard zijn, zal per aanbieding bekeken moeten worden.

Alternatieven

Google is met de Chromebook op dit moment de enige serieuze speler die een kant en klaar product aanbiedt waarmee je direct kan surfen. Er is wel software te vinden die je op bestaande notebooks installeert (of vanaf een memory stick start) waarmee je iets soortgelijks voor elkaar krijgt, maar dat is voor de gemiddelde gebruiker te ingewikkeld. Natuurlijk kun je op je Windows of Apple Mac ook besluiten voortaan alles in de 'cloud' te gaan doen. Als je een budget Windowscomputer aanschaft en je installeert er verder niets anders op dan een browser kom je met een budget van €400 een heel eind.

Conclusie

Wie alleen zijn computer alleen gebruikt om online z'n zaakjes te regelen kan op wat beperkingen na met de Chromebook snel en makkelijk uit de voeten. De snelheid valt niet tegen ook al hadden we op meer gehoopt. Toch is er voorlopig eigenlijk geen reden om een Chromebook te willen kopen. Voor €400 koop je ook een leuke budgetnotebook met Windows. Als je daarop het gratis 'Chrome OS' installeert, heb je een soortgelijke ervaring en kun je daarnaast alles blijven doen wat je al deed. Hopelijk wordt er nog doorgesleuteld aan deze machine en wordt de prijs wat aantrekkelijker dan wij nu vermoeden.

De Chromebook is vanaf 15 juni in Amerika te koop. Wanneer hij in Nederland verkrijgbaar is, is nog niet bekend.

links: