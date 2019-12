HP roept accu's terug vanwege brand- en verbrandingsgevaar

Nieuws|HP heeft wereldwijd een veiligheidsprogramma aangekondigd voor het vervangen van accu's in laptops en mobiele werkstations. De accu's die in aanmerking komen voor de terugroepactie kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten.

Om welke computers gaat het?

Het gaat om laptops en mobiele werkstations die zijn gefabriceerd tussen december 2015 en december 2017:

HP ProBook 64x G2

HP ProBook 64x G3

HP ProBook 65x G2

HP ProBook 65x G3

HP x360 410 G2

HP Envy m6

HP Pavilion x360

HP 11 laptops

HP ZBook 17 G3

HP ZBook 17 G4

HP ZBook Studio G3

Ook kan de accu als vervanging of extra accu geleverd zijn voor de HP ZBook Studio G4 die eerder op de markt kwam.

Wat moet ik doen?

Op website van HP kun je software downloaden die je nodig hebt om te bepalen of jouw laptop een brandgevaarlijke accu heeft. Als je accu gevaarlijk blijkt te zijn dan bestel je direct een gratis vervangende accu en batterijvervangingsservice. De vervangingsservice is nodig omdat veel van de getroffen laptops een vastgesoldeerde accu hebben en die kun je niet zelf vervangen.

Dan ben je er nog niet. Als je accu vervangen moet worden dan biedt HP een update voor je computer die ervoor zorgt dat de accu in de 'batterijveiligheidsmodus' wordt geplaatst. In die modus kun je de computer alleen nog gebruiken door de voedingsadapter aan te sluiten. HP meldt dat alle computers met gevaarlijke accu's onmiddelijk in 'batterijveiligheidsmodus' moeten worden geplaatst.

Gewoon nog te koop?

De Consumentenbond heeft HP gevraagd of getroffen laptops die gewoon verkrijgbaar zijn al beschikken over een veilige accu en of HP de winkels heeft geïnformeerd. Een steekproef laat zien dat mogelijk gevaarlijke laptops gewoon te koop worden aangeboden. Er wordt door de winkels geen veiligheidsinformatie gegeven over de gevaren. Enkele voorbeelden:

HP accutestsoftware uitgeprobeerd

We hebben HP's accutestsoftware zelf geprobeerd. Dit deden we met 2 eerder geteste HP-laptops uit ons magazijn, die mogelijk voorzien zijn van een gevaarlijke accu.

Bij de HP Pavilion x360 14-ba081nd gaf de software direct aan dat de accu in orde is, maar bij de HP Pavilion x360 13-u110nd hadden we minder geluk. De HP accutestsoftware kon de accu niet herkennen en meldde om dit handmatig via internet te controleren. Op die HP-pagina stond enkel een telefoonnummer, maar de klantenservice van HP werkte niet mee. We moesten minimaal 30 minuten wachten en daarna hadden we nog geen oplossing.

Mogelijke oplossing voor accu's die niet worden gedetecteerd

We bedachten om in de tussentijd de laptop zelf nog eens te bekijken. Uiteindelijk bleek dat de meegeleverde HP Assistent een update beschikbaar had. Na het bijwerken van de assistent probeerden we de los gedownloade accutestsoftware weer. Dit keer werkte de software naar behoren en gaf aan dat ook deze accu niet defect is.

Reactie HP

Naar aanleiding van onze vragen hebben we onderstaande reactie ontvangen.

99% van de betreffende computers zijn gemaakt in 2016 en in Europa ook 97% verscheept in 2016. We verwachten niet dat er nog laptops of mobiele werkstations in de winkel liggen. We hebben de retailers gevraagd om te controleren of ze deze producten nog op voorraad hebben. Mocht dat toch zo zijn dan wordt verzocht deze te laten controleren door HP. Ontdekken ze een computer die in aanmerking komt, dan kan deze worden teruggestuurd aan HP. De kwaliteit en veiligheid van alle HP producten hebben onze hoogste prioriteit. We zijn er recent achter gekomen dat batterijen, die door een van onze leveranciers zijn geleverd voor bepaalde notebooks en mobile workstations een mogelijk veiligheidsrisico hebben. We nemen direct actie om dit issue te adresseren inclusief een vrijwillige recall en vervanging van de batterijen. Deze activiteit betreft 0,1 procent van de HP systemen die wereldwijd zijn verkocht in de laatste 2 jaar.

Klanten kunnen HP's site bezoeken en controleren of de batterij moet worden vervangen. De klanten wiens notebook of mobile workstation het betreft kunnen de batterijen zonder kosten vervangen en kunnen hun apparaat veilig blijven gebruiken door de batterij in Safety Mode te zetten en gebruik te maken van een externe energiebron.

