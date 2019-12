Eerste indruk|De Intel Compute Stick is een kleine computer in het handzame formaat van een gemiddelde snoepreep. Met zijn HDMI-aansluiting stop je hem eenvoudig in elke televisie of monitor waarna je de beschikking hebt tot Windows 8 en al zijn mogelijkheden. Is zo'n mini-computer echt handig?

Conclusie

De Intel Compute Stick is volgens Intel vanuit de doos direct gebruiksklaar 'plug-and-play', maar dat bleek niet het geval. Sowieso moet je eerst Windows installeren en updaten, maar daarnaast moet je de stick via een omslachtige manier handmatig updaten. Daarna heb je inderdaad een handzame computer die je overal makkelijk mee naartoe neemt.

De mogelijkheden zijn groot, maar worden wel beperkt doordat de stick ongeveer dezelfde prestaties heeft als een budget laptop. Deze Compute Stick is dus nog niet echt een aanrader, maar als Intel de opvolger wat krachtiger maakt zonder dat de prijs veel stijgt dan wordt het al een stuk interessanter.

Pluspunten Volledige Windows-computer

Erg klein en handzaam formaat

Opslag is eenvoudig uit te breiden

Een grote usb -poort zoals op een pc Minpunten Maar 1 grote usb -poort

-poort Geen 'plug-and-play'

Zo traag als een budget laptop

Standaard weinig opslagruimte

Randapparatuur nodig

Klein, kleiner, kleinst

Intel heeft het voor elkaar gekregen om een volledige Windows-computer te proppen in het formaat van een snoepreep. Hij wordt geleverd in een kleine doos samen met een stroomadapter, usb-kabeltje en een hdmi-verlengkabeltje. Daarnaast vind je nog een snelstartgids en een code voor 1 jaar gratis McAfee AntiVirus Plus.

Aansluiten is simpel

Nadat je de stick uit het doosje hebt gehaald kun je er nog niets mee. Je hebt een monitor of televisie met vrije hdmi-aansluiting nodig. Daar plaats je dan de stick in via zijn hdmi-stekker. Dan moet je er nog voor zorgen dat de stick van stroom wordt voorzien. Hiervoor stop je de meegeleverde usb-kabel in de de micro-usb-aansluiting van de stick, de andere kant plaats je in een vrije usb-poort van je monitor of televisie.

Als je televisie of monitor geen usb-poort heeft dan gebruik je de meegeleverde stroomadapter. Onze televisie heeft wel een vrije usb-poort, maar die leverde onvoldoende vermogen waardoor we alsnog de stroomadapter moesten gebruiken.

Plug-and-play gaat niet op

Nu de stick is geplaatst wordt het tijd Windows 8.1 te installeren. Hiervoor heb je een losse muis en toetsenbord nodig. Als je die niet hebt moet je ze kopen, want ze worden niet meegeleverd. Het is onmogelijk om al bij de installatie van Windows gebruik te maken van je bluetooth-apparaten.

Daarom wilden we onze usb-muis en -toetsenbord aansluiten, maar dan is al snel duidelijk dat één usb-poort net iets te weinig is. Dit probleem los je op door een usb-hub te plaatsen of door de installatie alleen met een toetsenbord uit te voeren. Wij kozen voor het laatste. Na het installeren en updaten van Windows koppelden we onze bluetooth-muis en -keyboard.

Vervolgens startten we wat Metro-apps (uit de tegelomgeving van Windows 8) maar de apps bleven continu hangen, zelfs de standaard geïnstalleerde apps zoals Kaarten en Weer. Na het zoeken op internet kwamen we erachter dat Intel hiervoor een patch heeft gemaakt. Maar die bleek niet eenvoudig te installeren, het lukte zelfs niet op de manier die Intel had geprogrammeerd.

Uiteindelijk is het wel gelukt door de stappen te volgen die in dit Intel community-topic staan. Dit alles is verre van gebruiksvriendelijk of 'plug-and-play'.

Gebruik

De installatie is gelukt, dus nu gaan we echt aan de slag met de Compute Stick. Als je de stick in je televisie hebt zitten dan is het zeker aan te raden om net als wij een bluetooth-muis en -toetsenbord te gebruiken. Dan heb je geen last van te korte usb-kabels en kun je de mini-computer vanaf je luie stoel bedienen. Hieronder een greep van de activiteiten die we hebben geprobeerd:

Browsen over het web

Het browsen gaat verbazingwekkend soepel. Zowel via de standaard Internet Explorer als via het later geïnstalleerde Chrome. Grote websites werden zonder problemen getoond en scrollen door de sites ging zonder vertraging.

We hebben kunnen gamen, maar je ziet vooral bij 3D-games dat de stick hier niet echt geschikt voor is. De meeste van dit soort games haperen zo nu en dan en zijn niet zo prettig te spelen. Dit zag je bijvoorbeeld bij Quake Live, GT Racing 2 en Asphalt 8. Halo had minder last van haperingen, maar ons bluetooth-toetsenbord bleef hier elke keer na enkele minuten hangen, hiervan durven we niet te zeggen of het aan de Compute Stick ligt, misschien is het gewoon een software probleem van het toetsenbord. Zelf vindt Intel, zoals te lezen valt op de verpakking, dat de stick geschikt is voor gamen. Volgens ons kun je dit, op wat simpele games na, beter laten.

We probeerden het gratis LibreOffice en de Microsoft-webversies van Word en Excel. Alles werkte goed, behalve dat LibreOffice soms wat achterliep waardoor tekens die we intoetsten zo nu en dan enkele seconden later op het scherm verschenen.

Natuurlijk probeerden we YouTube en Netflix. Het streamen van video's gaat zonder problemen goed, zeker tot de respectabele scherpte full hd (1080 pixels). Streamen in een de hogere scherpte ultra hd (4k) daar heeft de stick wel wat moeite mee waardoor je al snel zal terugschakelen naar full hd.

Standaard opslagruimte aan de krappe kant

Na de installatie van diverse programma's kwam al snel aan het licht dat de standaard opslagruimte veel te beperkt is. De stick heeft dan wel 32 GB opslag, maar 50% wordt al ingenomen door Windows. Dus als je enkele grote programma's installeert, dan komt al snel de melding van Windows naar voren dat de ruimte die je nog over hebt zeer beperkt is. Er wordt dan zelfs aangeraden om ruimte vrij te maken. Gelukkig is de opslagruimte eenvoudig uit te breiden via het plaatsen van een SD-geheugenkaartje.

Wat is de Intel Compute Stick?

De Intel Compute Stick is een Windows-computer met het handzame formaat van een gemiddelde snoepreep. Met de stick maak je van elk scherm met een hdmi-aansluiting binnen een handomdraai een volledige computer.

Technische specificaties

Processor: Intel Atom Z3735F

Grafische chipset: Intel hd Graphics

Beeldaansluiting: hdmi 1.4a

1.4a Audio chipset: Intel hd audio

Werkgeheugen: 2 GB

Opslaggeheugen: 32 GB

Micro SD-kaart aansluiting: voor uitbreiden opslaggeheugen

aansluiting: voor uitbreiden opslaggeheugen Draadloos: wifi 802.11 b/g/n en bluetooth 4.0

802.11 b/g/n en 4.0 Een usb -2.0-aansluiting

-2.0-aansluiting Afmetingen: 10,3 x 3,7 x 1,2 cm

