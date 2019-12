Eerste indruk|De Apple iPad 2; ruim voor de Nederlandse lanceerdatum (25 maart) hebben wij een Amerikaans model op de kop weten te tikken. We hebben hem een onder andere aan een snelheidstest onderworpen. Is het een waardige opvolger van de eerste iPad?

Meneer Strubbe en de iPad2

De 86-jarige mijnheer Strubbe was vorig jaar al behoorlijk tevreden met de iPad 1. De Consumentenbond filmde de senior-iPadgebruiker en dit Youtube-filmpje werd door honderdduizenden mensen bekeken.

We waren uiteraard benieuwd wat mijnheer Strubbe van de iPad 2 vindt. We zochten hem opnieuw op en vroegen zijn oordeel en legden vast.

Conclusie

Wat ontbreekt?

Welke eigenschappen hadden wij en andere kenners verwacht, maar blijken niet in de iPad 2 te zitten? In ieder geval ontbreekt een SD-geheugenkaartingang. Blijkbaar vindt Apple nog steeds dat gegevens of bestanden hoofdzakelijk draadloos de iPad 2 moeten bereiken.

Reflecterend scherm

Opvallend is dat, ondanks de vele klachten, Apple nog steeds heeft gekozen voor een reflecterend scherm bij de iPad 2. Wellicht is dit één van de grootste nadelen van de iPad 1, en die is dus nog steeds aanwezig bij de iPad 2. Ook de resolutie is niet veranderd.

Geen nieuw besturingssysteem

We hadden verder verwacht dat de iPad 2 geleverd zou worden met een compleet nieuwe versie van Apple's mobiele besturingssysteem, namelijk versie 5 van iOS i.p.v. versie 4.3 waarmee de iPad 2 fabriek-af wordt geleverd. Ook de (nu nog) betaalde cloud dienst Mobile-me wordt niet gratis geleverd met de iPad 2, zoals velen hadden verwacht.

Geen usb-poort

Bovendien heeft Apple de iPad 2 niet uitgerust met een usb-poort, wat fysieke aansluiting van randapparatuur een stuk eenvoudiger had gemaakt.

Conclusie

Apple heeft met de iPad 2 een waardige opvolger neergezet die concurrenten voorlopig het nakijken zal geven. Met name de toegenomen (grafische) rekenkracht, dubbele camera's, lager gewicht en slanker ontwerp maken een toch al prima tablet, nog beter. Jammer dat Apple niet heeft gekozen voor een minder reflecterend scherm met hogere resolutie. Consumenten die niet zo nodig het allernieuwste op tablet gebied nodig hebben, kunnen met de verlaagde prijs van de iPad 1 een prima slag slaan.

Pluspunten:

Snellere (grafische) processor;

Voor- en achtercamera;

Video opnemen in 720p;

Lichter dan iPad 1;

33% dunner dan iPad 1

Ondanks meer rekenkracht zelfde accuduur;

Zowel in wit als zwart verkrijgbaar;

Ingebouwde gyroscoop.

Minpunten:

Reflecterend scherm;

Geen autofocus of flitsers in camera's;

Geen SD-kaart gleuf;

Geen usb-poort;

Geen Flash-ondersteuning;

Foto's in een vrij lage resolutie (minder dan 1 megapixel).

Fotograferen

De iPad is een tabletcomputer met twee camera's. Uiteraard maakten we enkele foto's.

Testfoto met camera aan de voorzijde

Met de camera aan de voorzijde - deze is hoofdzakelijk bedoeld voor videobellen - maakten we bovenstaande 'plaat'. De resolutie is 640 x 480 pixels (in landscape-modus 480 x 640 pixels).

Testfoto met camera aan de achterzijde

Met de camera aan de achterzijde - verwerkt dus in de 'rug' van de iPad 2 - kunnen HD-video's worden gefilmd, maar ook foto's gemaakt in een resolutie van 960 x 720 pixels.

In deze pagina zie je een testfoto van 960 x 720 pixels verkleind tot 480 x 360 pixels zodat hij in deze webpagina past.

In de rechterbovenhoek hebben we een stukje van de foto 1:1 gemonteerd zonder verkleining of andere aanpassing, zodat je de kwaliteit beter kunt beoordelen.

Je kunt zelf zien: de iPad 2 maakt nogal lelijke foto's en lijkt ons minder geschikt als 'fotocamera'.

Videofilmen kan hij gelukkig heel wat beter. Daarover binnenkort meer.

Videobespreking

Bekijk ook onze videobespreking van de iPad 2, op Youtube. We gaan onder andere dieper in op de nieuwe vormgeving, de snelheid én de twee camera's.



Cover en HDMI

HDMI-kabel

Nieuw, maar niet standaard aanwezig in de doos van de iPad 2, is een accessoire (kabel) waarmee het beeld van de iPad 2 weergegeven kan worden op een moderne tv via een HDMI-kabel. Dit kan met een maximale resolutie van 1080p (Full-HD). Handig wanneer je op een groot scherm, voor een groep mensen, een app, film of foto wilt laten zien die normaal alleen op het scherm van de iPad wordt getoond.

Cover

Een tweede accessoire is een speciaal door Apple ontwikkelde cover (hoes voor alleen de voorkant), geen beschermhoes (waarmee ook de achterkant wordt afgedekt). Uniek aan deze cover is dat hij zich magnetisch koppelt aan de iPad 2. Let wel: de cover beschermt alleen het scherm, de achterzijde van de iPad blijft gevoelig voor bijvoorbeeld krassen.

De iPad 2 weet door een sensor wanneer je de cover over het scherm plaatst waarna de iPad 2 automatisch in slaapstand gaat om energie te besparen. Wanneer de cover wordt omgeslagen, springt de iPad 2 weer aan. Aan de binnenkant van deze cover zit een speciale stof die het scherm schoon zou moeten maken. De cover wordt geleverd in meerdere kleuren en zal tussen de €40 en €80 kosten, afhankelijk van het gekozen materiaal.

Videobellen

Misschien wel het meest vernieuwde aan iPad 2 zijn de camera's. Eén zit aan de voorkant, de andere aan de achterkant. Hiermee wordt videobellen eindelijk mogelijk voor bezitters van deze nieuwe iPad.

iPhones

Je kunt bellen met andere gebruikers met een iPad 2 maar ook met iPhone 4-gebruikers. Het is bovendien mogelijk om - mits de FaceTime-software is geïnstalleerd - te videobellen met bezitters van een Apple-computer.

We probeerden deze FaceTime functie uit. Op dit moment is het nog alleen mogelijk om FaceTime te gebruiken als je beschikt over een wifi-verbinding. Via 3G (mobiel internet) werkt het niet. Hierdoor word je beperkt in gebruik tot plekken waar je een wifi-verbinding hebt.

Standaard geïnstalleerd

FaceTime is standaard geïnstalleerd op de iPad 2 en eenvoudig in gebruik te nemen. Je hebt zelf een Apple ID (een e-mailadres) nodig om het te gebruiken en een Apple ID van diegene die je wil bereiken. Die ander heeft dan op zijn of haar beurt weer een iPad 2, iPhone 4 of Apple-computer met de FaceTime app nodig. Hij moet ook zijn aangesloten op een wifi-netwerk, om gebeld te kunnen worden. Wanneer een oproep binnenkomt, kan diegene hem opnemen of afwijzen.

Achtercamera

Toen we een videogesprek tussen twee iPad 2-apparaten probeerden op te zetten, werd op beide iPad 2's het gezicht van de ander getoond. In de linker bovenhoek is in het klein je eigen gezicht te zien.

Het programma lijkt op Skype voor wat betreft het videobellen. Het is overigens ook mogelijk om de achtercamera in te schakelen in plaats van de camera aan de voorzijde. De ander ziet dan wat er zich achter de iPad 2 afspeelt en niet jouw gezicht.

Alleen spraak

Tijdens het videobellen, kun je op de Home-knop (de enige knop aan de voorkant) drukken en naar een ander programma schakelen (zoals de browser). In dat geval wordt het gesprek niet direct beëindigd. Tijdens het werken met een andere app - naast FaceTime - blijft de spraakverbinding in stand. Pas wanneer je terugschakelt naar FaceTime, wordt de videofunctie weer actief.

De kwaliteit van het videobeeld in FaceTime is goed. Soms was het beeld een beetje blokkerig met digitale ruis, zoals je soms ziet in Youtube-filmpjes. Bij het bewegen van de iPad 2 tijdens filmen werd dit effect erger; er ontstond een wat wazig beeld.

Horizontaal natuurlijker

Omdat de webcam aan de voorkant op de iPad 2 dichtbij de rand is geplaatst, betekent dit dat je ogen van het middelpunt van het scherm moet halen om recht in de camera te kijken. Hierdoor voelt het natuurlijker aan om de iPad 2 bij videogesprekken horizontaal te houden. De afstand tussen het midden van het scherm en de webcam is namelijk korter en je hoeft dan alleen maar een beetje naar boven te kijken in plaats van naar de zijkant.

Korte vertraging

We merkten dat er een korte vertraging - van ongeveer een halve seconde - in de verbinding zit. Dit werd met name duidelijk wanneer gesproken werd of de camera bewoog. Dit is goed te verklaren doordat het signaal via het internet naar de FaceTime servers van Apple loopt, ook als twee videobellende personen naast elkaar zitten.

Overigens is de FaceTime functie hetzelfde als die op de iPhone 4. Inclusief dezelfde beperkingen, zoals het niet functioneren bij een 3G-verbinding (mobiel internet).

Prestaties

Onder de motorkap is de iPad 2 een stuk krachtiger gemaakt. Waar de iPad 1 uitgerust was met een 1 GHz Apple A4 processor met één rekenkern, is de iPad 2 voorzien van een nieuwe A5 processor met twee rekenkernen die beide op 1 GHz zouden draaien.

Op papier is de iPad 2 dus tweemaal sneller. Ook op grafisch vlak is de iPad 2 krachtiger geworden. Volgens Apple is de nieuwe grafische chip namelijk 9x sneller dan die in de iPad 1. Dit is met name voor moderne 3D-spellen en grafisch intensieve applicaties heel prettig.

Concreet komt dit neer op minder lange wachttijden bij videobewerken, soepelere bewegingen in spellen en meer details in 3D-beelden.

We hebben een aantal tests en metingen uitgevoerd met onze iPad 2 (op 15 maart ontvangen) om de claims te checken.

Gemeten snelheid

De eerste test is gedaan met een programma genaamd GeekBench. Dit programma laat de iPad in korte tijd een flink aantal verschillende berekeningen uitvoeren op allerlei vlakken, zoals pure verwerkingskracht, grafische verwerking en de snelheid van het interne geheugen. Al deze drie factoren spelen een rol in de uiteindelijke verwerkingskracht van het product.

1,66 maal sneller dan iPad 1

Waar de iPad 1 met iOS 4.3 een totaalscore van 450 ontvangt van Geekbench (zie afbeelding hiernaast), haalt de iPad 2 met iOS 4.3 een score van 747 (zie afbeelding daaronder). Dit is niet tweemaal zo snel, maar 1,66 maal sneller dan de iPad 1. Nota bene: eerder op deze pagina meldden wij scores van 458 (iPad 1) en 740 (iPad 2). De nu gemelde scores zijn hierop een kleine correctie, een gemiddelde na 52x testen.

Dubbel zoveel geheugen

GeekBench toont ook informatie aan over het systeem. Het programma meldt dat de iPad 1 maar ook de iPad 2 een snelheid heeft van '0,8 GHz' (dus niet 1 GHz, zoals Apple aangeeft. We zoeken dit nog uit). Ook geeft GeekBench aan dat de iPad 2, zoals verwacht, de dubbele hoeveelheid intern geheugen aan boord heeft ten opzichte van de iPad 1, namelijk 512 MB in plaats van 256 MB.

Grafisch

Apple claimt dat de iPad 2 op grafisch vlak 'tot 9x sneller' is dan zijn voorganger. Die claim is niet incorrect, maar wekt een verkeerde indruk. We hebben een uigebreide grafische test gedaan met een speciaal benchmarkprogramma (GLBench) dat zich specialiseert in het meten van complexe grafische berekeningen.

De test gebruik onder andere schaduw, licht en gedetailleerde scènes om de snelheid en soepelheid in kaart te brengen. We hebben deze test direct uitgevoerd na een reset, zonder dat er andere apps op de achtergrond draaiden. Uit deze test blijkt dat de iPad 2 gemiddeld 2,4x sneller is op grafisch vlak dan zijn voorganger. Een prima prestatie, maar ver van de 9x claim van Apple. Overigens heeft de iPad 2 nog steeds geen Flash-ondersteuning.

Ervaren snelheid

Snelheid zit hem niet alleen in de getallen, al geeft dat wel een goed beeld. Snelheid is ook de ervaring van soepelheid (ontbreken van haperingen) tijdens het navigeren, het gamen (zie foto hieronder), opnemen van filmpjes, door foto's heen bladeren, et cetera.

De iPad 2 voelt in alle opzichten soepeler aan. Door foto's bladeren gaat sneller, applicaties starten sneller op en spellen die veel rekenkracht vergen, produceren met meer grafisch detail soepelere beelden. Door het nieuwe iOS 4.3 besturingssysteem tonen websites in de standaardbrowser Safari eerder en worden ze sneller opgebouwd, sneller dan op een iPad 1 met firmware 4.2. Dit ligt echter deels aan optimalisatie van de firmware (de software) en niet zozeer aan de snelheid van de hardware. We hebben even gekeken of een iPad 1 met de nieuwste 4.3-software websites sneller kan laden. Dat lijkt niet het geval

Accuduur

Apple kondigde het al aan, de iPad is sneller, lichter en dunner, maar dit heeft geen invloed gehad op de tijd die je met een volle accu aan de slag kan met de iPad. Apple heeft ervoor gekozen om de 8 uur die je met de vorige versie kon verwachten, te behouden. Een transatlantische vlucht doorkomen met een vooraf vol opgeladen iPad 2 is dus nog steeds mogelijk. Ondanks snellere hardware, die ook meer energie consumeert, heeft Apple een iets betere accu in de iPad 2 gestopt. Het resultaat is inderdaad ruwweg dezelfde accuduur. Uiteraard is dit, net zoals bij de iPad 1, wel afhankelijk van het gebruik. Wanneer je op een volgeladen iPad 2 rekenintensieve 3D-games gaat spelen, zal de iPad het een aantal uur eerder opgeven. Ook de helderheid van het scherm, zal van invloed zijn op de werkduur zonder stopcontact.

Lees over het videobellen in de praktijk.

Nieuw in iPad 2

Twee camera's

Waar de vernieuwing ten opzichte van de voorganger zit, is onder andere de camera. De iPad 2 heeft zowel aan de voorkant als achterkant een camera. De camera aan de achterkant kan opnemen in een HD-resolutie van 720p met 30 beelden (frames) per seconde.

De camera aan de voorkant heeft een iets lagere resolutie van 640 x 480 (VGA) zoals je ook bij veel andere tablets en smartphones (zoals de iPhone 4) ziet. Ondanks deze lagere resolutie bij de camera aan de voorkant, is videobellen eindelijk mogelijk met de iPad 2. Lees ook de eerste bevindingen met het videobellen.

Geen flitser

Overigens hebben beide camera's geen autofocus of flitser aan boord. Door ergens op het scherm te drukken, past de iPad 2 wel de belichting aan op het aangewezen deel van het scherm. De resolutie van beide camera's is sowieso te beperkt voor goede foto's. De camera aan de voorkant haalt nog geen halve megapixel terwijl de camera aan de achterkant rond 0,8 megapixel blijft steken. Foto's maken is dus mogelijk, maar het is niet waar de camera's voor zijn bedoeld.

Witte uitvoering

Waar de iPad 1 in slechts één kleur (zwart) verkrijgbaar was, is de iPad 2 in zowel zwart als wit verkrijgbaar. De versies met verschillende geheugencapaciteit is onveranderd gebleven, namelijk: 16 GB, 32 GB en 64 GB voor de grootverbruiker. Ook wordt de iPad 2 nog steeds geleverd in twee basisversies: één versie die alleen Wifi aan boord heeft en een versie die ook nog eens over 3G (mobiel internet) en GPS beschikt.

Beweging

De iPad 2 bezit, naast alle verbeteringen, een aantal features zoals een ingebouwde digitale gyroscoop. De iPad 2 houdt daardoor beter dan het voorgaande model bij hoe je hem gebruikt en beweegt. In combinatie met de al aanwezige accelerometer, waarmee snelheid en bewegingen worden geregistreerd, zorgt dit voor een nieuwe en beter manier om bijvoorbeeld spellen te besturen.

iPad1 goedkoper

Tegelijk met de introductie van de iPad 2 heeft Apple de prijzen van de eerste iPad verlaagd. Zie het onderstaande overzicht.

Prijzen iPad 1:

16GB iPad Wi-Fi: €379

32GB iPad Wi-Fi: €479

64GB iPad Wi-Fi: €579

16GB iPad Wi-Fi en 3G/GPS: €499

32GB iPad Wi-Fi en 3G/GPS: €599

64GB iPad Wi-Fi en 3G/GPS: €699

Apple iPad 2: review

Afmetingen

We hadden er al stiekem op gehoopt: de iPad 2 heeft een nieuw ontwerp en is (iets) lichter en dunner dan zijn voorganger. De originele iPad met Wifi weegt 680 gram en de versie met (ook) 3G en GPS 730 gram. De iPad 2 met alleen Wifi weegt 590 gram en de iPad 2 met (ook) 3G en GPS 640 gram. Verder is de iPad 2 33% dunner, namelijk 8,8 mm waar de eerste versie 13,2 mm telde.

Wiebelen

Als je de iPad 2 op zijn rug op tafel legt, ligt hij echt stevig. Hij zal niet wiebelen zoals bij de iPad 1, als je het scherm bedient of de Home-knop indrukt.

Handzamer

Ondanks dat de iPad 2 op papier slechts 90 gram lichter is en 'slechts' 33% dunner, voelt deze opvolger een stuk handzamer dan zijn voorganger. We hebben hem aan tientallen mensen uitgedeeld om te 'voelen' en iedereen was positief verbaasd. Dit in tegenstelling tot hetzelfde experimentje, een jaar geleden, bij de iPad 1. Waar iedereen unaniem vond dat het 'net wat te zwaar was'. Blijkbaar heeft Apple met de iPad 2 een magische grens bereikt waarbij het gewicht en de afmetingen van het scherm door veel mensen als acceptabel wordt ervaren.

Scherm

Het scherm van de iPad 2 is niet anders dan van de iPad 1 . De resolutie is nog steeds 1024 x 768 en de beeldverhouding (4:3) is gelijk gebleven. Waar we wel verschil in zagen, is de levendigheid van de kleuren. Wanneer we de oude en nieuwe iPad naast elkaar leggen, is duidelijk te zien dat de kleuren van de iPad 2 beter tot hun recht komen. Dit zou nog kunnen liggen aan een mogelijke verzadiging of 'slijtage' van het iPad 1 scherm .

YouTube-video

Bekijk ook onze videobespreking van de iPad 2, op YouTube. We gaan onder andere dieper in op de nieuwe vormgeving, de snelheid en de twee camera's.

Prestaties en videobellen

Lees meer over de nieuwe mogelijkheden, de gemeten prestaties en de bevindingen met het nieuwe videobellen.

Prijzen:

16GB iPad 2 Wi-Fi: €479

32GB iPad 2 Wi-Fi: €579

64GB iPad 2 Wi-Fi: €679

16GB iPad 2 Wi-Fi en 3G/GPS: €599

32GB iPad 2 Wi-Fi en 3G/GPS: €699

64GB iPad 2 Wi-Fi en 3G/GPS: €799

Verkrijgbaarheid

Te koop in Nederland vanaf 25 maart (in de Verenigde Staten vanaf 11 maart).

