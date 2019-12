Koeler en slimmer

Nieuws|Met een laptop op schoot last van de warmte die het apparaat afgeeft? Gebruik een laptopkussen of 'lapdesk'.

De Touch Lapdesk N600 (€70) is aan de prijs maar heeft een slim extraatje: een uitschuifbaar 12 cm muisvlak (touchpad) zodat geen losse muis meer nodig is. Nu heeft vrijwel iedere laptop zelf ook al een muisvlak, maar die van Logitech is 'multi-touch'.

Dit betekent dat het muisvlak ‘ziet’ wanneer je twee of meer vingers uit elkaar beweegt of naar elkaar toe. Zo is de cursor met één vinger te bewegen, kan scrollen met twee vingers en is met drie vingers eenvoudiger door pagina's of foto's te bladeren. De koppeling met de Lapdesk is draadloos, met een meegeleverd ontvangertje voor in de USB-poort. Hij verschijnt medio juni op de markt.