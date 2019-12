Laptops: onmogelijk tot zeer eenvoudig te repareren

Nieuws|Het oordeel voor repareerbaarheid is een belangrijk onderdeel van onze laptoptest. We oordelen hoe eenvoudig of lastig de laptop is te repareren. Er zijn grote verschillen tussen de laptops als het om dit punt gaat. Wees hiervan bewust.

Advies bij aankoop nieuwe laptop

Als je een nieuwe laptop koopt is het goed om ervan bewust te zijn dat het moeilijk tot onmogelijk is om veel laptops zelf te repareren. En dat geldt automatisch ook als je je laptop wilt uitbreiden. Uitbreiden kan handig zijn om je oude laptop sneller te maken, bijvoorbeeld door het vervangen van de traditionele harde schijf door een SSD.

Oordeel repareerbaarheid

Elke laptop die meedoet aan de test wordt beoordeeld op repareerbaarheid. Hiervoor kijken we eerst hoe eenvoudig of moeilijk de laptop is te openen. Er zijn laptops niet te openen zonder ze kapot te maken. Van de laptops die wel te openen zijn is de ene toegankelijk door enkele schroefjes te verwijderen, terwijl de ander meer dan 10 schroefjes heeft waarvan enkele verstopt onder de voetjes. Na het openen kijken we of de volgende onderdelen zijn te vervangen en hoe eenvoudig dat gaat:

Toetsenbord

Wifi-adapter

Geheugen

Harde schijf

Accu (soms te vervangen zonder de laptop te openen)

Grote verschillen

Hieronder delen we de oordelen voor repareerbaarheid van onze laatst geteste laptops, inclusief de suboordelen voor het vervangen van de harde schijf en accu. Zoals je ziet zijn de verschillen groot, zelfs tussen de laptops die wel zijn te openen.

De ene laptop is erg makkelijk te repareren, waar dat bij de ander onmogelijk is. Dit kan een afweging van de fabrikant zijn om de laptop zo compact mogelijk te maken, maar dit is zeker niet altijd het geval. En zelfs tussen de laptops die open zijn te maken zie je nog grote verschillen in repareerbaarheid. Zo is het ons opgevallen dat HP laptops vaak de mogelijkheid hebben om de accu te vervangen zonder de laptop te openen. Bij de andere merken zien we dit veel minder vaak terug.

Bekijk ook: