Eerste indruk|De Microsoft Surface Book is eindelijk verkrijgbaar in Nederland. Wij hebben de meest uitgebreide en duurste versie van de 2-in-1 geprobeerd.

Microsoft Surface Book: Conclusie

De dure Microsoft Surface Book met Performance Base is een beest van een 2-in-1 apparaat met een prachtig design. Hij komt vooral goed uit de verf als laptop. Als losse tablet is hij nogal log en de accu werkt dan een stuk minder lang.

De meegeleverde Surface Pen en het scherpe, veelzijdige scherm zorgen ervoor dat je de Surface Book als ontwerpgereedschap kunt gebruiken. Voor professionals die met de vrije hand tekenen (schetsen) is de trage tekensoftware waarschijnlijk een struikelblok. Maar voor professionals die vooral technische tekeningen maken zal dat geen probleem zijn.

Tablet, tekenblad, maar vooral laptop

Het ontwerp is bijzonder: het scharnier is uniek en doet ons een beetje denken aan de rug van een boek. De rest van de Surface Book ziet eruit als een mengeling tussen de MacBook Pro en de Surface Pro 4.

Van buitenaf lijkt de Surface Book een ‘normale’ laptop met een 13,5 inch-scherm. Maar na een druk op een speciale toets geeft deze een groen lampje en kun je het scherm volledig los trekken van het toetsenbord.

Dat lostrekken voelt al snel vertrouwd en werkt goed. Een enkele keer kan het voorkomen dat je het scherm niet los mag halen, dan geeft de speciale knop een rood lampje.

Het scherm is ook terug te plaatsen met de rug naar het toetsenbord toe. Dat is vooral handig als je hem daarna dichtklapt en als tekenblad gebruikt of als je hem opengeklapt laat en er een presentatie mee geeft.

Hoewel de veelzijdigheid van de Surface Book van pas komt vonden we hem het prettigst werken als laptop en hebben we hem daarom maar kost als tablet gebruikt. Daarin verschilt hij ook van de al eerder hier te koop zijnde Surface Pro-modellen. Ook dat zijn 2-in-1 apparaten die je kunt gebruiken als tablet en als laptop, maar die voelen juist meer aan als tablet.

De knoppen en aansluitingen

De Surface Book heeft een fijn toetsenbord met touchpad dat goed reageert. Verder heeft de 2-in-1 de volgende voorzieningen:

(alleen op de tablet-kant) een hoofdtelefoonaansluiting;

(alleen op het toetsenbord-dock) een mini-displayport;

een geheugenkaartlezer;

2 standaard usb 3.0-poorten.

Aan dat laatste kun je merken dat de Surface Book-serie in het buitenland al veel langer verkrijgbaar is. De meeste nieuwe luxe laptops hebben namelijk de beschikking over minimaal 1 usb-c poort. We hopen naast de vertrouwde usb-poorten ook een usb-c-poort terug te zien in nieuwe versies van de Surface Book.

Surface Pen

De Surface Pen is meegeleverd en kan via een sterke magneet ‘geplakt’ worden op het apparaat. Jammer dat er geen inkeping is voor de pen, want in je tas raakt hij makkelijk los waardoor hij je Surface Book kan bekrassen.

De pen is identiek aan die van de Surface Pro 4. Hij ligt lekker in de hand, hoewel de creatieveling mogelijk een lichtere pen zou willen hebben.

Van het tekenen zelf waren we onder de indruk, maar mensen die dagelijks bezig zijn met ontwerpen met bijvoorbeeld een Wacom (een los digitaal tekenblad), waren niet te spreken over de vertraging tussen het fysiek plaatsen van de pen en het digitale resultaat op het scherm.

Ook gaven ze aan dat het scherm van de Surface Book niet genoeg aan de oppervlakte ligt, wat gedetailleerd tekenen moeilijker maakt.

Scherm

Het is wel een prachtig en scherp scherm door de 3000x2000 pixels. Veel basislaptops moeten het nog doen met maar 1366x768 pixels. Verder is het scherm niet alleen met de pen, maar ook met je vingers te bedienen.

De meeste laptopschermen hebben een breedbeeldverhouding. Het scherm van de Surface Book heeft een ('vierkante') 3:2-verhouding, een beetje vergelijkbaar met het vierkante scherm van een iPad (4:3). De verhouding in combinatie met de hoge resolutie is ideaal voor het werken in Office-documenten, want je zet er eenvoudig 2 naast elkaar.

Prestaties

De dure Surface Book van €3650 heeft alles om soepel en snel te werken, zoals een snelle processor en een ssd. Het verschil met de goedkopere Surface Books zit hem in het toetsenbordgedeelte. Microsoft noemt het de 'Performance Base' en dat is niet voor niets. Hij zorgt voor veel betere prestaties omdat hij een goede grafische processor bevat die de meeste laptops niet hebben.

Hierdoor is het spelen van games geen probleem, maar verwacht toch geen high-end gaming-laptop. We probeerden de demo van het spel Forza Horizon 3. Het spel is zeker speelbaar en zelfs indrukwekkend op een 2-in-1 laptop van dit compacte formaat, maar hij moet dan wel op lage instellingen worden gespeeld.

Je merkt wel wanneer de Surface Book hard moet werken, want dan hoor je hem koelen. Gelukkig is dat bij licht werk niet nodig.

Accuduur, 2 verhalen

Volgens Microsoft gaat een opgeladen Surface Book bij ideale omstandigheden 16 uur mee. In de praktijk blijkt hij inderdaad een lange accuduur te hebben, zeker boven de 12 uur. Hoe het daadwerkelijk is zal uit onze volledige labtest moeten blijken.

Wat wel opvalt is dat de Surface Book als losse tablet snel met een lege accu komt te zitten. Voor een goede accuduur is de Performance Base met zijn extra accu vereist.

Het opladen gaat via de meegeleverde adapter. In tegenstelling tot Apple heeft Microsoft ervoor gekozen om de magnetische aansluiting te behouden (hij zat ook op de Surface Pro). Dat draagt bij aan de luxe uitstraling en maakt het aansluiten van de adapter erg makkelijk.

Binnenkort volledig getest

Binnen een week of 2 publiceren we de resultaten van onze uitgebreide test: Hoe verhouden de Surface Books zich tegenover andere geteste laptops?

Houd onze vergelijker in de gaten. We publiceren zowel de hier besproken Surface Book (9EZ-00010) van €3650, als de meer betaalbare Surface Book (CR9-00015) van €1650.

Update 12-5-2017: de testresultaten van beide Surface Books zijn vandaag gepubliceerd.

Specificaties Microsoft Surface Book met Performance Base (9EZ-00010)

Scherm: 13,5" met een resolutie van 3000x2000 pixels

van 3000x2000 pixels Besturingssysteem: Windows 10 Pro

Processor: Intel 6e generatie Core i7 6600U

Werkgeheugen: 16GB

Grafische processor: Intel HD Graphics 520 (in tablet) Nvidia GeForce GTX 965M (in Performance Base/keyboarddock

SSD: 1TB. Aansluitingen draadloos: 802.11ac wifi en Bluetooth 4.0

en 4.0 Aansluitingen fysiek: Mini-DisplayPort, hoofdtelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer, 2x USB 3.0

3.0 Camera: achterkant: 8 megapixels en voorkant: 5 megapixels

Afmetingen: 312x232x13-23 mm

Gewicht: 1,647 kilogram

