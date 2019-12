Microsoft Surface Pro 4

Eerste indruk|De Surface Pro is alweer aan de vierde generatie toe. De nieuwste laptop/tablet-hybrides van Microsoft is iets dunner en lichter dan zijn voorganger en draait op een nieuwe generatie zuinige Intel-processoren. Misschien nog wel de grootste verandering zit echter niet in de tablet zelf, maar in zijn optionele toetsenbord. Met de verbeterde Type Cover doet de Surface Pro 4 vrijwel niet meer onder voor het bedieningsgemak van een goede laptop.

Surface Pro: review

Conclusie

De Surface Pro 4 is de ideale laptop die je ook als tablet kunt gebruiken. Dankzij de kickstand en zijn nieuwe Type Cover-toetsenbord doet hij nauwelijks meer onder voor het bedieningsgemak van een goede laptop. Het is daarom wel erg zuur dat de Type Cover niet wordt meegeleverd. Wie hem alleen als tablet gebruikt, loopt al snel aan tegen de ietwat teleurstellende accuduur en de onhandigheden van de Windows 10 in de tabletmodus.

Pluspunten Minpunten Mooi scherm Type Cover niet meegeleverd Zeer snel Licht tegenvallende accuduur Laptopwaardige Type Cover

Zwaar voor een tablet, licht voor een laptop

Licht is hij niet, maar met een gewicht van 777 gram (voor de goedkoopste versie) weegt de Surface Pro 4 wel weer wat minder dan zijn voorganger. Hetzelfde geldt voor zijn 8,6 mm dikke behuizing: echt dun is anders, maar het is toch merkbaar dunner dan de Surface Pro 3. Al met al is hij nog altijd net iets te fors gebouwd om comfortabel voor langere tijd in je handen te houden.

Kickstand

Gelukkig kun je de Surface Pro 4 neerzetten op zijn uitklapbare steun. Deze kickstand is net als bij de Surface Pro 3 volledig instelbaar en is wat ons betreft een van de meest praktische tabletinnovaties van de afgelopen jaren. Alleen als je de Surface Pro 4 met een laptop vergelijkt, zijn er scenario's te bedenken waarin het scharnier van een laptop beter is, zoals bij gebruik op schoot.

Schermkwaliteit en prestaties

Een van de grootste pluspunten van de Surface Pro 4 is het mooie scherm. De helderheid, het contrast en de kleurweergave zijn prima en het display is dankzij de hogere resolutie scherper dan dat van zijn voorganger. De pixeldichtheid komt uit op een indrukwekkende 267 pixels per inch. Ook met de snelheid van de Surface Pro 4 zit het wel goed. Dankzij de snelle onderdelen doet hij niet onder voor veel premium laptops. De instapversie met de Core M-processor is wel iets minder krachtig, maar nog altijd snel genoeg voor de meeste toepassingen.

Type Cover 4

Met de vorige Type Cover - het meegeleverde toetsenbord - kon je al behoorlijk typen, maar nog lang niet zo comfortabel als op een fatsoenlijk laptoptoetsenbord. Met de nieuwe Type Cover is dit onderscheid zo goed als verdwenen. Het toetsenbord veert minder mee als je erop drukt en de toetsen hebben een fijnere aanslag en staan verder uit elkaar. De grootste verbetering is echter de touchpad. Het grootste nadeel van de vorige Type Covers was dat het aanraakvlak erg klein en daardoor behoorlijk foutgevoelig was. Het touchpad van de nieuwe Type Cover is een stuk groter en vergelijkbaar met dat van een laptop. Kortom, de bediening van de Surface Pro is met de verbeterde Type Cover veel aangenamer geworden. De Type Cover 4 is overigens backwards compatible: wie een Surface Pro 3 heeft, kan hem ook gebruiken.

Vingerafdrukscanner

Microsoft brengt een nieuwe Type Cover met vingerafdrukscanner op de markt. De scanner bevindt zich rechts van het touchpad. Je stelt hem in via het 'Windows Hello-menu' waarna je voortaan inlogt door je vinger op de scanner te leggen. De scanner is snel en accuraat zodat veilig inloggen een stuk eenvoudiger wordt. Ook aankopen in de Windows Store reken je voortaan af met je vingerafdruk. En sommige applicaties, zoals de wachtwoordmanager LastPass, bieden ook ondersteuning.

De scanner op de Type Cover werkt minstens even goed als de vingerafdrukscanners van de nieuwste high-end smartphones. Als je de Surface Pro 4 dagelijks gebruikt is het de meerprijs waard. De standaard Type Cover kost €149 en de Type Cover met vingerafdrukscanner kost €179.

Surface Pen

Behalve met de Type Cover kun je de Surface Pro 4 ook bedienen met de vernieuwde Surface Pen. Deze is drukgevoelig, zeer accuraat en daarmee prima bruikbaar op het scherm van de Surface. De pen wordt meegeleverd met de tablet en is met een magneetstrip ook op te bergen aan de zijkant van de tablet.

Windows 10

De Surface Pro 4 komt standaard met het besturingssysteem Windows 10, die zowel een desktop- als een tabletmodus heeft. De eerste is vooral bedoeld voor bediening met muis en toetsenbord en werkt over het algemeen prima. Ook de tabletmodus heeft potentie maar werkt nog niet altijd naar behoren. Veel icoontjes zijn behoorlijk klein en sommige toepassingen zijn niet fijn te bedienen via aanraking, zoals YouTube in de Edge-browser. Ook is het gek dat er in veel apps een knop zit om het venster te verkleinen, terwijl dat niet mogelijk is in de tabletmodus. Het zijn vooral kleine dingen maar opgeteld geven ze je het gevoel dat de tabletmodus nog niet helemaal af is. Wat wel al goed werkt is multitasking. Je kunt heel gemakkelijk twee apps op het scherm weergeven en ze vervolgens naast elkaar gebruiken. Het schermoppervlak van zijn 12 inch display is daarnaast ruim voldoende om comfortabel aan verschillende taken te werken en bijvoorbeeld twee vensters open te houden.

Accuduur

De gebruiksduur van de Surface Pro 4 valt helaas licht tegen: na ongeveer 7 uur (internetten of webbrowsen) moet hij weer aan de lader. Dat is weinig voor een tablet, maar ook niet veel meer voor een laptop. Er zijn inmiddels genoeg laptops te vinden met een betere accuduur. Opvallend is dat de op papier zuinige versie met Intel Core M3-processor niet beter scoort dan de snellere versie met de Core i5, zo blijkt uit onze test van de twee tablets.

Voor wie?

Qua prestaties deed de Surface Pro al niet veel onder voor de snelste laptops, maar wat comfort en gebruiksgemak betreft haalde hij het net niet bij een volwaardige laptop. Vooral dankzij de nieuwe type cover is dat verschil zo goed als verdwenen. Zoek je dus een snelle laptop die je ook als tablet kunt gebruiken, dan is de Surface Pro 4 wat ons betreft een uitstekende keus. Wie liever het aanraakscherm dan een muis bedient, is echter beter af met een pure tablet, zoals de iPad Pro. In dat geval kun je niet om de matige accuduur van de Surface Pro 4 heen en zijn de mobiele besturingssystemen Android en iOS beter te bedienen dan de tabletmodus in Windows 10.

Prijs

Microsoft Surface Pro 4 Prijs tablet Prijs inclusief accessoires Surface Pro 4, Core M3, 4 GB RAM, 128GB SSD €1000 €1150 Surface Pro 4, Core i5, 4 GB RAM, 128GB SSD €1100 €1250 Surface Pro 4, Core i5, 8 GB RAM, 256GB SSD €1450 €1600 Surface Pro 4, Core i7, 8 GB RAM, 256GB SSD €1800 €1950 Surface Pro 4, Core i7,16 GB RAM, 256GB SSD €2000 €2150 Surface Pro 4, Core i7, 16 GB RAM, 512GB SSD €2450 €2600

