Wat is OS X Lion?

OS X Lion (10.7) is de opvolger van Apple's eigen besturingssysteem OS X Snow Leopard (10.6). Waar OS X Snow Leopard zich met name richtte op betere ondersteuning en optimalisatie van hardware, is Lion duidelijk meer gericht op efficiëntere navigatie en gebruiksgemak. Apple heeft twee jaar gewerkt aan een besturingssysteem dat naar eigen zeggen meer dan 250 nieuwe functies biedt.

Mac App store

Om Lion te kunnen gebruiken, moet je al beschikken over Snow Leopard. Een overstap van eerdere versies naar Lion is geen optie. Lion is ook de eerste versie die je hoofdzakelijk via de Mac App store kunt kopen en installeren. Voor wie geen goede internetverbinding heeft, of tegen zijn datalimiet aanzit, kan via de Apple website ook een usb-stick kopen met Lion erop. Deze is wel ruim twee keer duurder dan in de Mac App store.

Vernieuwing

Lion biedt veel nieuwe functies, sommigen daarvan zijn te klein om op te vallen en voegen weinig toe. Een aantal andere functies zijn ook echte verbeteringen die werken met een Apple computer nog prettiger maakt. Voorbeelden hiervan zijn 'Automatisch bewaren' en 'Airdrop'. De vernieuwing 'Automatisch bewaren' zorgt ervoor dat je jezelf nooit meer druk hoeft te maken over regelmatig opslaan van werk. Lion bewaart alles waar je aan werkt en je hoeft nooit meer handmatig op 'opslaan' te klikken. Met de 'Airdrop' functie kun je bestanden uitwisselen tussen verschillende Mac computers.

Lees ook:

Apple OS X Lion: review

Aanschaffen van Lion via de Mac App store verloopt snel en soepel. Downloaden van het complete besturingssysteem, dat vroeger op een dvd werd geleverd, kan wel even duren. Wanneer alle bestanden binnen zijn, zorgt de Mac App store zelf voor de installatie. Na een aantal minuten herstart de Mac en begint de daadwerkelijke installatie van Lion. Na iets meer dan een uur is Lion klaar voor gebruik. Na de installatie blijven overigens alle instellingen, documenten et cetera. bewaard.

180 graden gedraaid

Het valt meteen bij het inlogscherm op dat Apple met Lion wat heeft gesleuteld aan het uiterlijk. Zo is bijvoorbeeld de achtergrond van het bureaublad aangepast naar die van een melkwegstelsel. Een andere vernieuwing die vrijwel direct opvalt, is de volledig omgedraaide scrollrichting, een 'vernieuwing' die nu al bij veel vroege gebruikers van Lion op veel kritiek stuit. Bij vorige versies van OS X ging de tekst op het scherm, bijv. in de browser of tekstdocument, naar beneden wanneer je met twee vingers op de trackpad\touchpad dezelfde beweging maakt. In Lion heeft Apple dit om onbegrijpelijke redenen letterlijk en figuurlijk 180 gedraaid. Veel gebruikers zullen hier niet aan kunnen of willen wennen. Blijkbaar had Apple zelf ook wel door dat omdraaien van de scrollrichting bij grote groepen gebruikers niet in goede smaak zou vallen. Bij de systeemvoorkeuren kun je deze vernieuwing die Lion brengt namelijk weer netjes uitschakelen.

Handige nieuwe functies

Naast de onbegrijpelijke gedachten van Apple om de scrollrichting om te draaien, biedt Lion ook een aantal handige vernieuwingen. Zo biedt Lion een overzichtelijke helicopterview (Mission Control) waarmee in één oogopslag alle vensters, programma's en verschillende bureaubladen te zien zijn. Deze functie biedt veel overzicht en is eenvoudig toegankelijk door met drie vingers op de trackpad\touchpad omhoog te scrollen. De nieuwe Autosave (Automatisch bewaren) functie, die ervoor zorgt dat je nooit meer zelf handmatig een bestand hoeft op te slaan, werkt uitstekend en volledig op de achtergrond. Software die niet va Apple is, zoals Office 2011, moet deze functie wel ondersteunen. Dat is nog niet overal het geval.



Airdrop

Met Airdrop kun je snel, eenvoudig én veilig bestanden uitwisselen met andere Lion-gebruikers. Je hoeft daarvoor niet eens beiden aangesloten te zijn op hetzelfde (draadloze) netwerk, maar wel binnen een radius van 10 meter van elkaar. Een laatste vernieuwing die veel twijfelende Windows-gebruikers zal aanstaan, is de Migratie-wizard. Lion zoekt naar Windows-computers in hetzelfde netwerk en kan alle instellingen, mail en documenten probleemloos overzetten van Windows naar de Mac.

Niet revolutionair

Lion biedt ook een hoop vernieuwing die niet revolutionair is, maar geinig voor de Apple-fan. Voorbeeld hiervan is de standaard Apple-mailtoepassing die wat opgeleukt is en meer lijkt op het mailprogramma van de iPad. Ook de nieuwe Launchpad tovert de Mac om naar een iPad\iPhone door alle geïnstalleerde programma's schermvullend te presenteren alsof het apps zijn. Met Lion kan een aantal programma's, zoals iTunes, mail en iPhoto, volledig schermvullend worden gemaakt. Hierdoor win je werkruimte, niet echt revolutionair, maar wel welkom.

Conclusie

OS X Lion biedt veel vernieuwing, maar weinig echte verbetering. Daar staat tegenover dat de prijs erg meevalt. OS X Lion is dan ook een leuke upgrade voor wie een echte fan is van Apple en\of gebruik wil maken van de nieuwste snufjes. Gebruikers van Snow Leopard die niets te klagen hebben en ook niets missen, zijn niet gebaat bij Lion.