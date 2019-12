Laptop reparatie

Wat doe je als je laptop kapot gaat? Koop je een nieuwe of kun je de laptop nog (laten) repareren? Elk jaar komen er weer snellere modellen op de markt, maar misschien is je oude laptop nog snel genoeg. Ons stappenplan helpt je beslissen.

Stap 1: heb je nog recht op garantie?

Voor defecten binnen de garantietermijn kun je terrecht bij de winkel waar jij je laptop hebt gekocht. Zij moeten de laptop kostenloos voor jou repareren. Dit geldt natuurlijk niet voor defecten die zelf hebt veroorzaakt. Bijvoorbeeld met een kop koffie of door een valpartij. Op de meeste laptops zit 12 of 24 maanden garantie, op een enkeling zelfs 36 maanden.

Stap 2: laptop repareren of een nieuwe kopen?

Net als bij auto’s daalt de waarde van laptops in het eerste jaar het snelst. Na zo'n 5 à 6 jaar is een laptop economisch afgeschreven. Gaat er na die tijd iets kapot, dan kun je het beste een nieuwe aanschaffen. Reparatie kost dan doorgaans meer dan de laptop waard is.

Gaat er binnen 5 jaar iets mis, beslis dan of de kosten van de reparatie opwegen tegen de aanschaf van een nieuwe laptop. Kostbare reparaties, zoals aan het moederbord of scherm, zijn vaak de moeite en vooral het geld niet waard.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke laptops goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Bekijk de beste laptops

Stap 3: zelf repareren of laten doen?

Laten repareren is bij moeilijke technische defecten vaak het verstandigst. Je kunt een laptop bij verschillende bedrijven, studenten en vrijwilligers laten maken. Maar ook de minder ervaren gebruiker kan sommige dingen zelf. Je hebt verschillende soorten reparaties, van 'makkelijk zelf te vervangen' tot 'niet aan beginnen'.

Makkelijk

Werkgeheugen: dit klik je zo in de laptop.

Voedingsadapter: dit is een los onderdeel en dus makkelijk te vervangen.

Accu: Sommige accu's zijn klikaccu’s, die haal je er zó uit. In andere laptops is de accu op het moederbord geschroefd: dat is een klusje voor gevorderden. Bij gelijmde accu’s, vaak bij Apple-laptops, kun je er beter niet aan beginnen. Je loopt het risico dat de lijm na een tijdje loslaat of dat je het moederbord kapot gaat als je hem probeert te verwijderen.

Tip: overweeg je zelf iets te repareren? Op YouTube staan talloze instructiefilmpjes.

Gevorderd

Harde schijf: Zet je laptop uit en verwijder de accu. Schroef een klep aan de onderkant van de laptop open, haal de oude schijf eruit en klik de nieuwe erin. Alle software weer draaiend krijgen, is een klusje voor de ervaren gebruiker. Vooraf moet je alle bestanden en software tijdelijk ergens onderbrengen, en daarna moet je vanaf herstelschijven het systeem terugzetten of je moet een kloon maken van je harde schijf. Daar heb je dan wel een speciaal programma en een USB naar SATA-kabel voor nodig.

Bij Mac OS kun je - na installatie van het besturingssysteem - vanaf een externe harde schijf een back-up terugzetten die is gemaakt met Time Machine.

Toetsenbord: het oude toetsenbord eruit krijgen is makkelijker dan het nieuwe toetsenbord plaatsen. Zorg dat je niet te hard drukt en per ongeluk toetsen kapotmaakt. Sommige keyboards zijn gemakkelijker dan andere.

Laptopscherm: het vervangen van een laptopscherm is bij sommige laptops niet ingewikkeld, maar wel een precisiewerkje. Vervang het scherm alleen als je hier enige ervaring mee hebt. Want hier zijn flink wat schroefjes en kabeltjes mee gemoeid.

Niet aan beginnen

Vaste onderdelen, zoals defecte aansluitingen (usb of hdmi), kun je beter niet zelf vervangen.

Tip: op YouTube.com staan talloze instructievideo’s over zelf repareren.

Stap 4: welke reparateur?

Als je besloten hebt om de laptop te laten repareren, rest nog de vraag: waar? Ook als je geen garantie meer hebt, kun je vaak nog terecht bij de winkel waar de laptop is gekocht. Maar je kunt ook kiezen voor een gespecialiseerd reparatiebedrijf.

Checklist reparateur

Vraag meerdere reparatiewinkels om een offerte.

Sommige reparateurs hebben het 'ICT waarborg', deze vind je via Zoekcomputerhulp. Dat houdt onder meer geschilbemiddeling in.

Maak altijd een back-up van je gegevens. De reparateur kan dit ook doen, maar meestal tegen betaling.

Vraag of onderzoekskosten worden gerekend en of die worden kwijtgescholden bij reparatie.

Vraag vooraf hoelang het duurt en of je tijdelijk een vervangende laptop meekrijgt.

Informeer naar goedkopere alternatieven voor het defecte onderdeel.

Vraag om schriftelijke garantie op de reparatie zelf.

ICT Waarborg: wat houdt het in? Veel pc-hulpdiensten hebben een ICT Waarborg-logo, dat straalt betrouwbaarheid uit. Een logo voeren zegt echter nog niet zo veel. Deelnemende bedrijven betalen een vast bedrag aan ICT Waarborg in ruil voor het logo, maar hoeven de consument geen extra zekerheid te bieden ten opzichte van bedrijven die het logo niet op hun website hebben. Sommige aangesloten bedrijven gaan een stap verder en zijn gecertificeerd als servicebedrijf. Deze leden bieden ‘7 zekerheden’. Volgens ICT Waarborg staat een certificaat voor een betrouwbaar bedrijf dat een gedragscode heeft ondertekend. Maar ook dat geeft geen enkele garantie op kwaliteit. Het initiatief voor certificering ligt bij het deelnemende bedrijf en er vinden geen kwaliteitscontroles plaats op de dienstverlening. Deelnemende bedrijven vullen alleen een vragenlijst in.

Richtlijn prijzen reparaties

In november 2015 deden wij een prijspeiling onder 80 reparateurs. De vermelde kosten zijn exclusief bijkomende kosten voor software en hardware. Voor Apple en Sony gelden soms hogere tarieven.

Reparatie Richtprijs Installeren software algemeen €10 Installeren Microsoft Office-pakket €18 (Her)installeren Windows (zonder gegevensbehoud) €50 Installeren printer/scanner €15 Verwijderen virussen €40 Opschonen pc €30 Inbouwen/vervangen geheugen €15 Inbouwen/vervangen harde schijf €15 Vervangen voeding €25 Vervangen aansluiting voeding €60 Vervangen moederbord €50 Vervangen scherm €40 Back up maken (tot 10 GB) €30 Data recovery (tot 10 GB) €50 Uurtarief €38 Onderzoekskosten (vervallen vaak bij reparatie) €25

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Video: onderzoek PC-reparateurs

Benieuwd naar de beste laptops? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf laptops in de vergelijker.