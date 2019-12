Eerste indruk|Samsung brengt met de ATIV Smart PC een hybride computer op de markt. Omdat de computer hybride is kun je deze op 2 manieren gebruiken, namelijk als notebook en als tablet. Wat vinden we ervan?

Samsung ATIV Smart PC: review

De Samsung ATIV Smart PC is een combinatie van een goede tablet en een behoorlijke notebook in één apparaat. Voor een tablet is de omvang van het apparaat behoorlijk groot, maar daar krijg je wel een 11,6 inch scherm voor terug. Aan de andere kant is de omvang voor een notebook vrij klein, maar dit maakt hem wel goed draagbaar. De ATIV is niet geschikt om een notebook te vervangen waarop zware programma's draaien, zoals 3D games of videobewerkingssoftware. Hij kan wel een notebook vervangen die vooral gebruikt wordt voor tekstverwerken, browsen, mailen en simpele spellen.

Pluspunten



Volledige versie van Windows 8, dus ook toegang tot het traditionele Bureaublad.

Drie usb-aansluitingen - waarvan twee op het Keyboard Dock.

Het Keyboard Dock typt lekker.

Erg stil in gebruik.

Groot scherm (voor een tablet).

Uitbreidbaar opslaggeheugen via usb of micro-sd.

Minpunten

Klein scherm (voor een notebook).

Weinig standaard opslaggeheugen beschikbaar op de interne harde schijf.

De accuduur bij normaal gebruik is ongeveer 5 uur.

Uitpakken en installeren

De doos van de ATIV bevat maar 3 onderdelen die nodig zijn voor gebruik. De ATIV zelf (de tablet), het Keyboard Dock en de voeding. Om de ATIV te installeren is het aan te raden om hem aan te sluiten op het Keyboard Dock. Het is fijn om een toetsenbord ter beschikking te hebben voor het invullen van de gevraagde informatie. De ATIV draait op een volledige versie van Windows 8 en installeren is erg makkelijk, vooral als je al in het bezit bent van een Microsoft Account. Heb je die niet? Geen probleem, dan kun je deze ter plekke aanmaken.

Opstarten en afsluiten

Opstarten en afsluiten gaat snel, dit komt gedeeltelijk door Windows 8 maar ook door de 64GB solid state drive die wordt gebruikt voor het opslaggeheugen. Solid state drives bevatten geen bewegende onderdelen en maken gebruik van geheugenchips waardoor ze, vergeleken met traditionele harde schijven, veel sneller en stiller zijn.

Uitbreidbaar

Windows 8 neemt veel ruimte in van het beschikbare opslaggeheugen, er is nog minder dan de helft van de oorspronkelijke 64GB over. Gelukkig kun je het opslaggeheugen eenvoudig uitbreiden door het plaatsen van een micro-sd kaartje.

Sowieso biedt de ATIV veel uitbreidmogelijkheden door de 3 beschikbare usb-aansluitingen, waarvan er 2 zich bevinden op het Keyboard Dock. Hierdoor kun je eenvoudig een externe harde schijf, een muis of andere usb-apparaten aansluiten.

Scherm

Het beeldscherm heeft een resolutie van 1366 x 768 pixels. We hadden graag een hogere resolutie gezien, maar het is een veel voorkomende resolutie voor notebookschermen. Het scherm heeft een grote kijkhoek en ziet er goed uit. Het maakt jammer genoeg wel gebruik van een spiegelende laag waardoor lampen of de zon irritatie kunnen opwekken.

Keyboard Dock

Het toetsenbord van het keyboard Dock viel direct op. Het voelt solide aan en door zijn 4 rubbertjes zal hij zich tijdens gebruik niet ongewild verplaatsen op je bureau. De toetsen hebben een fijne aanslag en dit hadden we niet verwacht. Het touchpad vinden we klein, maar hij werkt toch behoorlijk goed. Tijdens het gebruik zaten we enkele keren met onze vingers naast het touchpad.

Jammer genoeg bevat het Samsung Keyboard Dock geen extra accu om de totale accuduur te verlengen, terwijl je wel een voeding kunt aansluiten op het dock om de ATIV op te laden.

Gebruik als notebook

De ATIV werkt als notebook behoorlijk. Het gebruik komt sterk overeen met wat we gewend zijn van traditionele notebooks. Maar voor de prijs van de ATIV koop je makkelijk een notebook met veel betere specificaties. Dus een groter scherm, meer intern geheugen, meer opslaggeheugen, snellere processor, en zo verder.

Vooral de snelheid van de processor en het kleine beeldscherm kunnen tegenvallen wanneer je ze vergelijkt met die van traditionele notebooks. Daardoor is de ATIV ongeschikt voor applicaties zoals zware 3D-spellen en videobewerkingssoftware.

Aan de andere kant zijn er nog niet zoveel notebooks met een aanraakscherm op de markt. Vooral vanwege Windows 8 is een aanraakscherm erg fijn. Ook is de ATIV erg stil, omdat er geen bewegende onderdelen in zitten zoals een ventilator of een traditionele harde schijf.

Gebruik als tablet

De ATIV werkt als tablet erg goed. Als je hem los ziet, dus zonder Keyboard Dock, dan lijkt hij erg veel op andere toptablets. Maar dan wel een tablet met een groot 11,6 inch scherm. Vergeleken met andere toptablets valt de resolutie van het scherm wel een beetje tegen. Maar daar tegenover staan zaken die je niet snel op een tablet ziet. Denk aan de volledige versie van Windows 8 met toegang tot het Bureaublad en het Startscherm, een micro-sd ingang, een "type A" usb-aansluiting (dus geen verloopkabel nodig!), een fysieke knop die het automatisch draaien van het scherm blokkeert of de-blokkeert en een hdmi-aansluiting waar jammer genoeg wel een verloopkabel voor nodig is.

De ATIV is in één hand vast te houden al heeft hij een scherm van 11 inch, maar door het gewicht zul je dit niet erg lang volhouden.

Apps maken of breken een tablet, wat dat betreft zijn we nog niet tevreden met de ATIV. Het assortiment van de Windows Store moet nog worden uitgebreid. We denken dat dit snel beter zal worden, tot die tijd kunnen we als alternatief websites instellen als tegel op het Startscherm. Denk aan Facebook of Twitter. Daarnaast kun je door Windows 8 veel traditionele Windowssoftware gebruiken via het Bureaublad. Dit laatste is een groot verschil met de bekende Apple- en Android-tablets.

Accu

De accu van de ATIV gaat 4,5 tot 6 uur mee. Samsung adverteert met 10 uur maar dit hebben wij niet kunnen halen. Als we de ATIV minimaal belasten dan halen we 6 uur.



Samsung ATIV Smart PC

De verschillen tussen notebooks en tablets vervagen, zeker sinds Windows 8 verkrijgbaar is geworden. Fabrikanten, waaronder Samsung, brengen hybride computers op de markt. Hybride computers zijn zowel als notebook en als tablet te gebruiken.

Samsungs hybride notebooks zijn de ATIV Smart PC met typenummer XE500T1C-A01NL en de ATIV Smart PC Pro met typenummer XE700T1C-A02NL.

De review gaat over de XE500T1C-A01NL, dit is de goedkoopste versie. Vergeleken met de XE700T1C-A02NL heeft de XE500T1C-A01NL de helft minder interngeheugen, de helft minder opslaggeheugen en een tragere processor.



Inhoud van de doos

Tablet

Keyboard Dock

Voeding

Beknopte handleiding

Een boekje met informatie over garantie

Enkele specificaties

Besturingssysteem: Windows 8

11,6” aanraakscherm

2 GB interngeheugen

64 GB opslaggeheugen

Processor (CPU): Intel Atom Processor Z2760

Graphics (GPU): Intel Graphics Media Accelerator

Draadloos netwerk (WLAN): 802.11 abgn

Twee luidsprekers

Geïntegreerde camera’s: Voorkant 2 megapixel zonder flitser, achterkant 8 megapixel met flitser

