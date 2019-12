Wat is de Toshiba Libretto W100?

De Libretto W100 van Toshiba is een net- of notebook die zich vooral onderscheidt door zijn bediening. Geen vast toetsenbord meer, maar bedienen via 2 aanraakgevoelige schermen.

Bediening

De Toshiba Libretto W100 heeft geen toetsenbord, maar wel 2 schermen die aanraakgevoelig en multitouch zijn. Het scherm herkent daardoor meerdere vingers tegelijkertijd. Hierdoor is onder meer in- en uitzoomen met 2 vingers mogelijk.

De 2 schermen hebben ieder een formaat van 7 inch, maken gebruik van LED-technologie en hebben beide een resolutie van 1024 x 600 pixels.

Snelheid, geheugen en opslagcapaciteit

Aan de binnenkant van de Toshiba Libretto W100 zit een Intel U5400-processor (1,20 gigahertz), 2 gigabyte werkgeheugen en een 62 gigabyte SSD-schijf (een harde schijf zonder bewegende delen die daardoor minder kwetsbaar is).

Aansluitingen, besturingssysteem, accu en gewicht

De Libretto W100 kan net als de standaard note- en netbooks van deze tijd overweg met Bluetooth en draadloze netwerken.

Helaas vinden we maar 1 usb-poort op de W100, maar bezit het apparaat wel een geheugenkaartlezer en ingebouwde webcam.



Toshiba levert Windows 7 Home Premium als besturingssysteem mee en claimt dat de W100 tot 3 uur mee kan op een volle acculading. Voor netbookbegrippen is dit weinig.



De W100 weegt 820 gram.

Accelerometer

De Libretto W100 bevat een accelerometer waardoor het product 'voelt' wanneer je hem horizontaal of verticaal houdt. Het scherm draait mee met de stand van het apparaat. Bij een horizontale stand kun je een virtueel toetsenbord zien dat als vervanger van een echt toetsenbord moet fungeren.

Bevindingen van de Consumentenbond

De Consumentenbond heeft de Libretto W100 in handen gehad voordat hij in de winkels ligt.

Als het model in augustus op de Nederlandse markt verschijnt, wordt het aan een uitgebreidere test onderworpen. De resultaten zullen daarna in de testresultaten van netbooks te vinden zijn. Nu alvast een vooruitblik.

Toshiba Libretto W100: eerste bevindingen

Voor deze preview kregen we de beschikking over een pre-productiemodel van de Toshiba Libretto W100. Het viel op dat de (aanraak)schermen nog niet erg goed reageerden op onze vingers, maar dit kan in het definitieve model verbeterd zijn.

Conclusie

Toshiba richt zich met de Libretto W100 zeker niet op de doorsnee consument. De doelgroep van de Libretto W100 wordt gevormd door innoverende gebruikers die eens wat anders willen en het hoge prijskaartje voor lief nemen.

Jammer dat er slechts 1 USB-poort op dit product zit. Daarnaast valt de accuduur ook tegen in vergelijking met die van moderne netbooks.

Hoe goed de 2 aanraakschermen werken, kunnen we pas zeggen wanneer we een uitgebreide test hebben gedaan van het definitieve model dat in augustus in Nederland op de markt moet komen.

Pluspunten

- Laag gewicht;

- 2 aanraakgevoelige multitouchschermen;

- Ingebouwde accelerometer.

Minpunten

- Slechts 1 usb-poort;

- Hoge prijs;

- Korte accuduur;

- Weinig opslagcapaciteit.