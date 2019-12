Desktop pc's tot € 750

Geteste modellen

We hebben de volgende pc's bekeken:

Acer Aspire X3-780 I5710

HP ProDesk 400 G3 Mini (1EX80EA)

Lenovo IdeaCentre 620S-03IKL

Medion Akoya P4603 D

Standaarduitrusting

Van de 4 geteste pc's zijn er 3 vrij klein en heeft er 1 een relatief grote behuizing. Ze worden allemaal geleverd zonder monitor. Bij 2 van de 4 pc’s worden er wel een muis en toetsenbord meegeleverd. Alle 4 hebben ze een Intel Core i3 of i5-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen en een 128GB Solid State Disk (SSD).

Daarnaast hebben 3 van de 4 desktops een 1TB harde schijf (HDD) voor extra opslag en een ingebouwde wifi-adapter voor draadloos internet. Één van de desktops moet het doen zonder deze extra's. En weer een ander heeft een losse videokaart van Nvidia.

Geschikt voor (bijna) alles

Met de 4 desktops komen bijna alle gangbare toepassingen binnen handbereik. Je kunt deze systemen prima inzetten voor internetten, office software, films en series streamen, fotobewerking en (niet te zware) videobewerking.

De laadtijden blijven meestal beperkt, ook op de langzaamste van het viertal: de HP ProDesk. Wanneer je regelmatig meerdere programma's of veel browservensters tegelijk open hebt, is de 8GB aan werkgeheugen in de systemen van Lenovo en Medion zeker geen overbodige luxe. De Acer en HP hebben 4GB geheugen en dat is dan krap. Je kunt het werkgeheugen op den duur wel eventueel uitbreiden naar 16GB.

Groter = sneller

De Medion Akoya neemt de meeste ruimte in op je bureau, maar is duidelijk de snelste van de 4. Dit komt door de ingebouwde videokaart. Het is dan ook de enige pc die krachtig genoeg is om mee te gamen (op full hd resolutie). Het is wel jammer dat hij een verouderde wifi-adapter heeft (zonder 5GHz-band) met tegenvallende draadloze snelheden.

Voor niet-gamers

Zoek je liever iets kleiners dan de forse kast van de Medion? Dan blijven de overige 3 systemen over. Daarvan hebben de Lenovo en HP de kleinste afmetingen. De HP kost minder, maar de Lenovo is beter geschikt voor intensief gebruik en komt met een moderne 802.11ac wifi-chip.

Opslag

Voor veel gebruikers is de 128GB harde schijf van de HP te weinig. Een extra 1TB harde schijf heeft de HP helaas niet, in tegenstelling tot de andere pc's. De Acer is iets groter dan de 2 kleinsten, maar nog steeds vrij compact. Ook heeft deze desktop een snelle wifi-adapter en biedt hij net wat meer prestaties voor zijn geld dan de HP en Lenovo.

Verschil met een laptop

Een laptop in deze prijsklasse zal meer moeite hebben om soepel te blijven draaien bij intensief gebruik. Dat merk je vooral aan de langere laadtijden.

Je kunt erop rekenen dat een desktop bij het gebruik van populaire software in vergelijking met een laptop 20 tot ongeveer 30% sneller is. Dit verschil was in het verleden kleiner en is vooral in de afgelopen anderhalf jaar toegenomen.

Overzicht

Acer Aspire X3-780 I5710 Richtprijs €600 (alleen bij MediaMarkt) Opvallendheden toetsenbord en muis meegeleverd, dvd-speler Basisgebruik geschikt Intensief gebruik grotendeels geschikt Gaming ongeschikt Relatief kleine maar complete pc met een Intel Core i5-processor die voor alles geschikt is, behalve professionele videobewerking. De moderne 802.11ac wifi-adapter zorgt voor snel en stabiel draadloos internet en de 128GB SSD voor korte opstart- en laadtijden. Daarnaast heeft deze Acer een 1TB HDD voor extra opslag. Het grootste nadeel is dat hij maar 4GB werkgeheugen heeft. Dat is aan de krappe kant. Je kunt dit wel vrij eenvoudig uitbreiden naar 16GB, maar los werkgeheugen is momenteel erg duur. De Acer is op het moment van schrijven online uitverkocht, en alleen in een aantal fysieke winkels van MediaMarkt te vinden.

HP ProDesk 400 G3 Mini (1EX80EA) Richtprijs €550 Opvallendheden toetsenbord en muis meegeleverd, geen wifi Basisgebruik geschikt Intensief gebruik deels geschikt Gaming ongeschikt Slanke en erg stille pc die je zowel horizontaal als verticaal kunt neerzetten. Met 1,4 kilo is hij lichter dan veel laptops. Door zijn intel Core i3-processor is de ProDesk minder krachtig dan de andere pc's, maar nog altijd ruim snel genoeg om mee te internetten, e-mailen en tekstverwerken. Ook fotobewerking en lichte videobewerking zijn mogelijk. Beperkingen zijn er ook: de (SSD-)opslag is met 128GB erg beperkt en ook het werkgeheugen van 4GB is niet indrukwekkend. Op papier is het geheugen uit te breiden naar 16GB maar het is ons niet gelukt om de behuizing te openen. Let op: geen HDMI, maar alleen een DisplayPort-aansluiting om je monitor op aan te sluiten.

Lenovo IdeaCentre 620S-03IKL Richtprijs €700 Opvallendheden geen toetsenbord en muis meegeleverd Basisgebruik geschikt Intensief gebruik geschikt Gaming ongeschikt Bijzonder vormgegeven en compacte pc die geschikt is voor vrijwel elk soort gebruik, behalve zware videobewerking of gaming. De Core i5 zorgt er samen met de 8GB werkgeheugen en de 128GB SSD voor dat je nooit lang hoeft te wachten op het laden van je programma’s. Voor de opslag is er daarnaast een relatief snelle 1TB harde schijf. Behalve de audio-uitgang zitten alle aansluitingen aan de achterkant, wat niet voor iedereen even handig is. De Lenovo heeft een snelle 802.11ac wifi-adapter.

Medion Akoya P4603 D Richtprijs €730 (Alleen bij Coolblue) Opvallendheden Nvidia GTX 1050-videokaart, 802.11n wifi, dvd-speler Basisgebruik geschikt Intensief gebruik geschikt Gaming deels geschikt De grootste maar ook de snelste van de 4, dankzij de Intel Core i5, 128GB SSD + 1TB HDD combinatie en 8GB werkgeheugen. Hij heeft als enige een losse videokaart (GTX 1050), waarmee je prima kunt gamen. Laptops met vergelijkbare prestaties kom je vrijwel alleen tegen in de prijsklasse boven €1000. Heb je op den duur toch een upgrade nodig? Dan kun je het geheugen uitbreiden naar 16GB of een extra harde schijf aansluiten. Medion levert geen toetsenbord en muis mee.

Desktops in de laptoptest

We hebben geen doorlopende test voor desktops. Om een beeld te krijgen van de 4 ingekochte pc's hebben we ze laten meedraaien in onze laptoptest, tenminste een aangepast programma daarvan. Testaspecten zoals accuduur, schermkwaliteit, kwaliteit van en touchpad zijn natuurlijk niet toepasbaar op een desktop en hebben we niet meegenomen. Rapportcijfers hebben we dan ook niet uitgedeeld. Lees meer over hoe wij laptops testen.